Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 4'üncü dakikada Hajradinovic ile ceza sahası içi sağ çaprazda girdiği ikili mücadelede Ozan Tufan yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Garry Rodrigues'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

34. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Ani gelişen atakta Hajradinovic, pasını savunmanın arkasına sarkan Koita'ya verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Khalili'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan ağlara gitti: 1-1

44. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. 42'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'ya çarpan top kornere gitti. VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Ali Palabıyık, Sadiku'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu: 2-1

45. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından hakeme alkışla tepki gösteren Karim Hafez, sarı kartla cezalandırıldı. Alkışla tepkisini sürdüren Hafez, hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ani gelişen konuk takım atağında, kendi yarı sahasından aldığı topla Fenerbahçe yarı sahasına geçen Koita, pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, sağ eliyle müdahale ederek topu güçlükle kornere çeldi.

56. dakikada konuk takım skoru 2-2'ye getirdi. Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasın önünde Vedat Muric'ten seken top, Ben Youssef'in önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Tolga Ciğerci'nin soldan kullandığı kornerde Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-2

71. dakikada Moses'ın soldan pasında Tolga Ciğerci'nin ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten döndü.

72. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Isla ile girdiği ikili mücadelede Veigneau yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Isla'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Muric gol sayısını 7'ye yükseltti

Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muric, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertlilerin maçta kazandığı iki penaltıyı da gole çeviren Muric, ligdeki gol sayısını 7'ye yükselterek takımının en skorer ismi olmayı sürdürdü.

Kadıköy'de 5. penaltı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı.

Sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sarı-lacivertliler, ilk yarı 3 penaltı kullanmıştı. Daha sonra ligde 9 maçtır beyaz noktaya gitmeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 45 dakikada 2 penaltı kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı kaleye kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.

Serdar Aziz siftah yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Bu sezon 4. kez forma giyen Serdar, maçın 59. dakikasında Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde topu kafayla ağlara yolladı.

Serdar Aziz, geçen sezon devre arasında transfer olduğu sarı-lacivertlilerde ise 2. kez gol sevinci yaşadı.

Isla'ya direkt kırmızı kart

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Isla, Olivier Veigneau'ya yaptığı sert faul sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Isla, bu sezon Fenerbahçe'nin kırmızı kart gören ilk futbolcusu oldu.

Karim Hafez itirazlardan atıldı

Kasımpaşa'nın Mısırlı savunmacısı Karim Hafez, ilk yarının sonunda hakeme itirazlarından dolayı çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı gole çevirmesinin ardından Hafez, karşılaşmanın hakemine alkışla tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Alkışa devam eden Hafez, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kırmızı karttan sonra oldukça sinirlenen Karim Hafez'e Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de tepki gösterdi. Kemal Özdeş, oyun alanını terk etmeyen oyuncusunu iterek soyunma odasına gönderdi.

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