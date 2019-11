.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

KAYSERİ - Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

57. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor öne geçti. Orta sahayı paslarla geçen Kayserispor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mensah'ın şık ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Bulut, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

72. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Topu iyi takip eden Gustavo, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



73. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına ortasında arka direkte Zanka, boş pozisyonda topa kafayı vurdu. Kaleci Lung'dan dönen topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım, sol çaprazdan meşin yuvarlağa sert vurdu. Lung köşeye giden topa bir kez daha müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.