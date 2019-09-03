Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor

Sarı-lacivertli kulüp, erkek voleybol takımının isim ve forma sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı - Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam: "HDI Sigorta ile yeni bir anlaşmaya imza attık. Bu güçlü yol arkadaşlığının artarak deva

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımının isim ve forma sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sarı lacivertli erkek voleybol takımı oyuncularından Ulaş Kıyak ve Salvador Hidalgo Oliva katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Burhan Karaçam, HDI Sigortanın Fenerbahçe Kulübüne mali destek sağlayan en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, "HDI Sigorta ile yeni bir anlaşmaya imza attık. Bütün tesislerimizin sigortasını üstlenmişti. Bu sene de kapsamı genişlettik. Erkek voleybol takımımızın hem isim hem de forma göğüs sponsoru oldu. Bu güçlü yol arkadaşlığının artarak devam edeceğine inanıyorum. Sayın genel müdür Ceyhan Hancıoğlu'na teşekkür ediyorum. Türk sporunun böyle kurumlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Erkek voleybol takımının geçen sezona iyi başlayamamasına karşın lig ve kupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Karaçam, "Bu sezon daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına sonuna kadar güveniyoruz. HDI Sigortanın katkılarına Fenerbahçe camiası sessiz kalmayacak. Taraftardan isteğimiz, futbola olduğu gibi diğer branşlara da gereken ilgiyi göstermeleri. Zor bir dönemden geçeceğiz. Birbirimize kenetleneceğimiz bir sezonun olmasını diliyorum." diye konuştu.


- Hancıoğlu: "Amatör branşlara destek olmak daha keyifli"


HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlendikleri için mutlu olduğunu aktardı.

Sporun birçok branşında kulüplere yaklaşık 10 yıldan bu yana destek sağladıklarını vurgulayan Hancıoğlu, "Geçen seneden, daha iyisini yapacağımıza dair sözümüz vardı. Amatör branşlara destek olmak daha keyifli. Sayın başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna, bize bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak çok mutluyum. Bugüne kadar sadece sigorta sponsoru gibiydik. Bugün bunu taçlandırıyoruz. Voleybolda kupaları bekliyoruz. Şanslıyız ki şampiyon bir takıma sponsor olduk. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.


- Ulaş : "Bütün kupalara talibiz"


Sarı-lacivertli voleybol takımının kaptanı Ulaş Kıyak, bu sezon bütün kupalara talip olduklarını kaydetti.

Fenerbahçe Kulübünde ikinci yılını dolduracağını aktaran 38 yaşındaki pasör, "Bu formayı giydiğinizde camianın büyüklüğünü hissediyorsunuz. Şerefli bir forma. Büyük bir camia. Geçen sezona çok güzel başlamadık. Ancak camianın büyüklüğünü buradan anlamak gerekiyor. Kriz yönetimini çok iyi başardık. Sonunda herkes karşılığını aldı ve 2 kupa ile sezonu bitirdik." şeklinde konuştu.

Sezon hazırlıklarını 3 haftadan bu yana sürdürdüklerini belirten Ulaş Kıyak, "Fenerbahçe'nin hedefleri her zaman çok yüksek. Bütün kupalara talibiz. Özellikle CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Umarım sonu güzel biter." değerlendirmesinde bulundu.


- Hidalgo: "Çok gururluyum"


Fenerbahçe'nin Kübalı oyuncusu Salvador Hidalgo Oliva, sarı-lacivertli formayı giydiği için çok gururlu olduğunu dile getirdi.

Üç aydan bu yana Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Kübalı smaçör, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımız ve takım arkadaşlarım adaptasyon sağlamama çok yardımcı oldu. Çok gururluyum. HDI Sigorta'nın verdiği destekle bütün kupaları alacağımıza inanıyorum. Geçen sezondan daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Burhan Karaçam ile Ceyhan Hancıoğlu, sponsorluk sözleşmesine imza attı. Ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Öte yandan toplu fotoğrafta yer alan başkan Ali Koç, voleybolcularla bir süre sohbet ederek yeni formayı inceledi.


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