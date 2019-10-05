



İSTANBUL - Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapılmadı.



Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Galatasaray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe sahaya, Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.





- Sakatlığı geçen Isla ilk 11'de





Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı.

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde ilk yarının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Isla'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.





- Kruse yine İstiklal Marşı'nı okudu





Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.



Kruse, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.





- Antalyaspor Isaac'i unutmadı





Antalyaspor takımı, dün vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise'yi unutmadı.

Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya "Rest in peace Isaac" (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.

Isaac, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.



