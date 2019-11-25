ANTALYA - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Eskrim Epe Açık Turnuvası, Antalya'da sona erdi.

Turnuvada Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Denizli, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Samsun'un yanı sıra Azerbaycan'dan toplam 267 sporcu madalya için mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucu 6 kategoride başarılı olan sporculara ödüllerini TEF Teknik Kurul Üyesi Yusuf Barsbuğa, TEF Organizasyon Kurulu Üyesi Turgay Caner ve Eskrim İl Temsilcisi Yiğit Akdeniz verdi.

Turnuvada kategorilerinde ilk üçe giren isimler ise şöyle:

14 Yaş Altı Erkekler: 1. Mert Şekerci, 2. Deniz Fergan Öztürk, 3. Göksu Mert Oran

14 Yaş Altı Kızlar: 1. Bahar Erkun, 2. Sıla Yüzer, 3. Dila Naz Eken

12 Yaş Altı Erkekler: 1. Göksu Mert Oran, 2. Mehmet Bertuğ Çeçen, 3. Batıhan Çelebi

12 Yaş Altı Kızlar: 1. Yasemin Toktaş, 2. Dila Naz Eken, 3. Berru Dağlı

10 Yaş Altı Erkekler: 1. Sarp Araydın, 2. Ali Eymen Şahin, 3. Emre Demir Güngör

10 Yaş Altı Kızlar: 1. Berrak Yalçınkaya, 2. Nil Aksan, 3. Ela Üstündağ