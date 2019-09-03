ERZURUM - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllığına anlaşma sağlayan Antalyalı'ya Erzurumspor'a katkıları için teşekkür edildi.

"Teşekkürler Taylan Antalyalı" fotoğrafıyla futbolcusuna veda eden mavi-beyazlı ekip açıklamada, "Erzurumspor'umuza katkıların için teşekkürler Taylan Antalyalı. Yolun açık olsun." ifadesine yer verildi.

Antalyalı, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de mavi-beyazlı ekiple çıktığı maçlarda 3 asist yapıp 6 gol atarken, bu sezon geride kalan 3 maçta 1 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.



