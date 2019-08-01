Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyor

- Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Başakşehir'deki başarıyı orada devam ettireceğini düşünüyorum" - "Alanyaspor'da yeni bir döneme başladık. Burada da inşallah sezon sonunda istediğimiz hedeflere ulaşmayı başarırız" - "Kulübün bir hedefi var. Ben

Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyor
spor
14 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları


SALZBURG (AA) - EMRAH OKTAY - Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir dönem birlikte çalıştığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını söyledi.

Avusturya'nın Salzburg şehrine bağlı Leogang bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşilli takımın genç teknik direktörü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı teknik direktör Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesini değerlendiren Bulut, "Abdullah hocanın son 5 senede Başakşehir ile yaptıkları ortada. Her sene üzerine koyarak giden bir takım vardı. İki kere şampiyonluğa çok yaklaştı. Abdullah hoca da Beşiktaş'ı seçti. Sonuçta hedefe ulaşıp kupa kazanmak istiyor. Başakşehir'deki başarıyı Beşiktaş'ta da devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki zor olacak. Kolay değil. Bildiğim kadarıyla transfer dönemi onlarda da sıkıntılı geçiyor. Büyük bir camiada baskı, stres ve beklentiler yüksek ama üstesinden geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra Medipol Başakşehir'den bir teklif almadığını aktaran Erol Bulut, "Başakşehir'de 3 yıl çalıştım. Abdullah hoca ile güzel başarılara imza attık. İlk 2 senede 4. olduk. Üçüncü senemizde 2. olup Şampiyonlar Ligi elemesine kadar takımı getirdik. Çok yazılıp çizildi ama Başakşehir ile teknik direktörlük için görüşmemiz olmadı. Kulübe halen yakınlığım var ama teknik direktörlük teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.


- "Yeni Malatyaspor'da tecrübe kazandık"


Erol Bulut, iki sezona yakın çalıştığı Yeni Malatyaspor'da iyi işlere imza attıklarını ve tecrübe kazandıklarını belirtti.

Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü, Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2012'de futbolculuk kariyerimi noktaladıktan sonra yardımcı antrenörlüğe başladım. 5 senelik bir yardımcı antrenörlük dönemim oldu. Ondan sonra teknik direktörlüğe Yeni Malatyaspor'da başladım. Kolay değil, ilk deneyimimdi. Teknik direktör olarak başarılı olmak istiyorsun. Allah'a şükürler olsun Malatya'da hem ilk senede hem de ikinci senede üstüne koyarak bir performans çizdik. Malatya'da iyi işler yaptık. Çok zorluklar çektik ama o zorluklar bizi istediğimiz hedeflere ulaştırdı. Her şeyi dolu dolu yaşadık, tecrübe kazandık. Şimdi Alanyaspor'da yeni bir döneme başladık. Burada da inşallah sezon sonunda istediğimiz hedeflere ulaşmayı başarırız."


- "Her zaman hedefi olan bir teknik direktörüm"


Bulut, her zaman hedefleri bulunan bir teknik direktör olduğunu söyledi.

Alanyaspor'un geride kalan sezonu 9. sırada tamamladığını aktaran 44 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Kulübün bir hedefi var. Ben de her zaman hedefi olan bir teknik direktörüm. Hedef, geçen sene yapılan derecenin üzerine çıkabilmek. Takım sezonu 9. sırada tamamladı. Biz, ilk 8'in içerisinde olup, daha iyisini yapmaya çalışacağız. İki kulvarda yarışacağız. Kupa da bizim için önemli. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah final olur, zorlayacağız. İyi bir kadro kurduk. Kadro derinliği de iyi. 1-2 transfer daha gerçekleştirdiğimiz zaman daha iyi noktada olacağımızı düşünüyorum."

Yeni Malatyaspor'dan düşünce farklılıkları nedeniyle ayrıldığını dile getiren Erol Bulut, "Başka teklifler de vardı ama Alanyaspor'u seçtim. Bunda hedefler, kulüp yapısı, yönetimin tarzı etkili oldu. Bize çok yardımcı oluyorlar, transferde hızlı hareket edip istediğimiz oyuncuları erkenden getirdiler. Bu, bizim için önemli. Yönetimle hedeflerimiz örtüşüyor. Burayı seçmemin sebebi buydu." değerlendirmesinde bulundu.


- "Öncelikli hedefim Alanyaspor'da başarılı olabilmek"


Erol Bulut, öncelikli hedefinin Alanyaspor'da başarılı olmak olduğunu vurguladı.

"Büyük takım veya Avrupa'da bir takımı çalıştırma hedefiniz var mı?" sorusuna Bulut, şu cevabı verdi:

"Hedef her zaman olması gerekir. Her zaman bir hedefim var ama öncelikli hedefim Alanyaspor'da başarılı olabilmek. Bir yıllık bir kontrat var. İnşallah hedefimize ulaşırız. Ondan sonrasına bakacağız. Alanyaspor'da mı devam edeceğiz, başka bir yere mi geçiş yapacağız? En önemlisi Alanyaspor ile başarılı olabilmek. Sonra da o başarının devamını getirebilmek. En önemlisi istikrar. Her sene takım değiştirmektense bir yerde süreklik ve devamlılık çok önemli. Türkiye'de kulüpler çok fazla hoca değiştiriyor. Her zaman hoca değiştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Başakşehir örneği var. Abdullah hoca 5 yıl çalıştı. Yönetimin, hocanın arkasında durduğunda bir takımın neleri başaracağı net bir şekilde ortada. Takımların 1 hocayla uzun bir süre çalışmasının daha iyi olacağını düşünüyorum."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini paylaşan Erol Bulut, "Çok fazla transfer yapılmadı. Dört büyükler yarışta olmak isteyecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, kupa olan her yerde yarışın içinde olmak istiyor. Bu sene de Alanyaspor ile inşallah üst tarafı zorlarız. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon ilk yarı ve ikinci yarıda çok farklı fotoğraf ortaya çıktı. Anadolu takımları yine üst tarafı zorlayacak. İyi olan taraf da bu. Ne kadar Anadolu takımı üst tarafı zorlarsa ligimizin kalitesi de artmış olacak." diye konuştu.


- "Doğru bir teknik direktör milli takıma geldi"


Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş'in doğru tercih olduğunu aktardı.

Güneş'in Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizdiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımda iyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli arkadaşlarımız var. Şenol hocanın Beşiktaş'taki başarısı ortada. Doğru bir teknik direktör milli takıma geldi. Zaten oynanan maçlarda doğru bir tercih olduğu ortaya çıktı. Doğru futbolcuları seçip, doğru bir sistemle sahaya çıktığınızda sonucunu da alıyorsunuz ama milli takım bunun daha üzerinde bir performans gösterebilir. İlk 3-4 maç alışma süreciydi. İyi bir milli takımın ve başarılı olacak bir takımın geleceğini düşünüyorum."

Bulut, ligdeki yabancı futbolcu sayısı kuralıyla ilgili, "Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim. Serbest olması daha iyi. Yerli oyuncuların daha fazla zorlaması gerekiyor. En iyileri, ilk 11'de olacak. Kendi futbolcumuzun üzerine koyması lazım. Diğer şekilde daha rahat olur. Futbolcuyu o kadar rahat bırakmayacaksınız. Biraz futbolcuya iğneyi batıracaksın." diyerek sözlerini tamamladı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaretATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret25 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019