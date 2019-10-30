ADANA - TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, maçı kesinlikle kazanmaları gerektiğini söyledi.

İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'a 3-0 yenildiklerini anımsattı.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden İpekoğlu, "Maçtan önce istediğiniz kadar o maça hazırlanın. Maalesef oyunun 3. dakikasından itibaren planlar yok oluyor. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında 10 kişi kaldık." diye konuştu.

İpekoğlu, genç bir takım olduklarını belirterek, futbolcularından savaşmalarını, mücadele etmelerini istediğini vurguladı.

Dün sahalarında, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Diyarbekirspor'u 3-0 yendiklerini anımsatan İpekoğlu, "Teknik heyet açısından önemli bir maçtı. Buraya gelişimiz 3 hafta oldu. 14-15 gurbetçi oyuncunuzun neler yapıp, neler yapamayacağını sadece antrenmanlarda gözlemleyemezsiniz. Bu anlamda bakıldığında bizim için çok verimli bir maç oldu." ifadesini kullandı.





- "Boluspor maçını kesinlikle kazanmalıyız"





Ligin 10. hafta maçında, sahalarında Boluspor'u konuk edeceklerini belirten Engin İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Bolu takımı son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. İyi bir kadroya sahipler. Özellikle Osman Özköylü geldikten sonra takım savunması anlamında çok iyi işler yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz konum ortada. Boluspor maçını kesinlikle kazanmalıyız."



