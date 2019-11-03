ANKARA - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı.
Geçen hafta lider Barcelona'ya 5-1 yenilen Real Valladolid, evinde oynadığı Mallorca mücadelesini 3-0 kazandı.
Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.
90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı.