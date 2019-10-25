Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor

Ligde 2019-2020 sezonu heyecanı yarın start alacak - 23 yıl önce ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez şampiyon oldu - Halkbank ligde 9 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü - Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 30 yıldır kupaya ulaşamıyo

Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - ERCAN ÇAKAR - Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 50. sezon, yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.

Ligde geride kalan 49 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.


- Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var


Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.


- Galatasaray'ın 30 yıllık hasreti


Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 30 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.


- Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu


Erkekler Voleybol 1. Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.


- Şampiyonlar


Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 49 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon 1970-1971Galatasaray 1971-1972İETT 1972-1973İETT 1973-1974İETT 1974-1975Muhafızgücü 1975-1976Eczacıbaşı 1976-1977Boronkay 1977-1978Eczacıbaşı 1978-1979Eczacıbaşı 1979-1980Eczacıbaşı 1980-1981Eczacıbaşı 1981-1982Eczacıbaşı 1982-1983Eczacıbaşı 1983-1984Eczacıbaşı 1984-1985Eczacıbaşı 1985-1986Eczacıbaşı 1986-1987Galatasaray 1987-1988Galatasaray 1988-1989Galatasaray 1989-1990Eczacıbaşı 1990-1991Eczacıbaşı 1991-1992Halkbank 1992-1993Halkbank 1993-1994Halkbank 1994-1995Halkbank 1995-1996Halkbank 1996-1997NETAŞ 1997-1998NETAŞ 1998-1999NETAŞ 1999-2000Arçelik 2000-2001Arçelik 2001-2002Erdemir 2002-2003Arçelik 2003-2004Erdemir 2004-2005 Erdemir 2005-2006Arkas Spor 2006-2007Arkas Spor 2007-2008Fenerbahçe 2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-2010Fenerbahçe 2010-2011Fenerbahçe 2011-2012Fenerbahçe 2012-2013Arkas Spor 2013-2014Halkbank 2014-2015Arkas Spor 2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank 2017-2018Halkbank 2018-2019Fenerbahçe
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