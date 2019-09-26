ANKARA - Türkiye'nin 20 sporcuyla katılacağı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası, yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ilk kez 1983'te Finlandiya'da düzenlenen, 1991'den bu yana da iki yılda bir gerçekleştirilen organizasyona, 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yapacak. Katar, 17. kez düzenlenecek şampiyonaya ev sahipliği yapacak ilk Orta Doğu ülkesi olacak.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda 209 ülkeden, 1972 sporcu (1054 erkek, 918 kadın) mücadele edecek.

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 8'i kadın, 20 sporcuyla katılacak.

Kadroda, erkekler 200 metrede unvanını korumaya çalışacak Ramil Guliyev ve 2017'de erkekler 400 metre engellide gümüş madalya alan Yasmani Copello öne çıkıyor.

2007 Dünya Şampiyonası ve 2008 Olimpiyatları'nda aldığı madalyalar doping yaptığı gerekçesiyle elinden alınan Elvan Abeylegesse, bu kez şansını maratonda deneyecek. 2010 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin ve 10 bin metrenin altın madalyalı ismi Elvan, 37 yaşında yarışacağı Dünya Şampiyonası'nda sürpriz yapmayı hedefliyor.

Bu yıl Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Ayşe Tekdal, Necati Er, Eda Tuğsuz gibi genç sporcular da önemli bir tecrübe yaşayacak.

Türkiye Milli Takımı'nın 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar

3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya

Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna Çelik

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Gülle atma: Emel Dereli

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal

Erkekler

200 metre: Ramil Guliyev

400m engelli: Yasmani Copello

Üç adım atlama: Necati Er

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse

4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Türkiye'nin şampiyona tarihinde 4 madalyası var

Organizasyon tarihinde 4 (1 altın, 3 gümüş) madalyası bulunan Türkiye, kürsüye ilk kez Süreyya Ayhan Kop ile çıktı. Süreyya, 2003 yılında Fransa'da yapılan şampiyonada kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

Milli takımın ikinci madalyası, 2009'da Almanya'daki organizasyonda dünya ikincisi olan Güney Afrika asıllı kadın uzun atlamacı Karin Melis Mey'den geldi.

Türkiye, 2017'de İngiltere'de düzenlenen şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı. Erkekler 400 metrede Türkiye'yi temsil eden Küba asıllı Yasmani Copello, gümüş madalyaya uzandı.

Ramil Guliyev ise Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Azerbaycan asıllı milli atlet, favori gösterilen Wayde van Niekerk'i önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Etiyopya asıllı milli atlet Elvan Abeylegesse, 2007'de Japonya'nın ev sahipliğinde yapılan şampiyonadaki kadınlar 10 bin metre yarışında ikinci oldu. Fakat Elvan'ın gümüş madalyası, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı.

Ramil'in zor görevi

Ramil Guliyev, Calvin Smith (1983, 1987) ve Usain Bolt'tan (2009, 2011, 2013, 2015) sonra erkekler 200 metrede üst üste 2 dünya şampiyonluğu kazanan 3. sporcu olmaya çalışacak.

Azerbaycan asıllı milli sporcunun altın madalyayla arasındaki en büyük engel, temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles olacak.

Kariyer rekoru 19.76 saniye olan Ramil'in, bu yıl 19.70 koşan Michael Norman ve 19.73 koşan Divine Oduduru'ya da dikkat etmesi gerekiyor.

Felix ve Garcia ilklerin peşinde

16 madalyayla (11 altın, 3 gümüş, 2 bronz) Dünya Şampiyonası tarihinin en fazla madalya kazanan atleti Allyson Felix, anne olduktan sonra şampiyonadaki ilk tecrübesini yaşayacak.

Peş peşe 9. kez ABD Milli Takımı'nın kadrosuna seçilen 33 yaşındaki Felix, kadınlar 4x400 metre yarışında bir madalya daha kazanarak rekorunu geliştirmek istiyor.

İspanyol Jesus Angel Garcia da erkekler 50 kilometre yürüyüş yarışında 13. kez yer alacak. 28 Eylül'de yarışacak 1993 dünya şampiyonu Garcia, 49 yaş, 346 günle organizasyon tarihinin en yaşlı sporcusu unvanını alacak.

Rus atletler yine "bağımsız sporcu" olarak yarışacak

Rus sporcular, IAAF'nin, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonunun (RUSAF) cezası sürdüğü için ülkelerinin bayrağı altında yarışamayacak.

Böylece Rus atletler, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Avrupa Salon Şampiyonası, 2017 Dünya Şampiyonası, 2018 Avrupa Şampiyonası, 2019 Avrupa Salon Şampiyonası'nda olduğu gibi 2019 Dünya Şampiyonası'nda da ülkelerini temsil edemeyecek.

IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği Rus atletlerden dünya şampiyonası kotası almayı başaran 30'u, organizasyonda "bağımsız sporcu" olarak yer alabilecek.

2017'de "bağımsız sporcu" olarak yarışan Rus atletler, 1 altın ve 5 gümüş madalya kazanmıştı. Bu isimler arasındaki Mariya Lasitskene, kadınlar yüksek atlamada unvanını korumaya çalışacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer



