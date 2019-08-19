Dünya üçüncüsü milli güreşçi umut vadediyor

- Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını daha da yükseğe çıkartmak istiyor - Tolga Özbek: "Şampiyonadan döner dönmez ara vermeden çalışmalarıma başladım. Kaçırm

Dünya üçüncüsü milli güreşçi umut vadediyor
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de güreş eğitimi alan ve Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 45 kiloda kendinden yaşça büyüklerle mücadele ederek dünya üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını yükseltmek için ara vermeden çalışıyor.

Kayseri'den 5 yıl önce güreş eğitimi için kente gelen ve Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Tolga, bu zamana kadar katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Tolga, erkekler serbest stilde 45 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ardından Mersin'e dönen Tolga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşi çok sevdiğini ve bu alanda başarılı olmak için yoğun tempoda çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'deki şampiyonalarda derecelerinin bulunduğunu anımsatan Tolga, bu dereceleri uluslararası arenada da göstermek istediğini ifade etti.

En son yapılan dünya şampiyonasına iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Tolga, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonasına ilk kez gittim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Müsabakalara doktor raporuyla çıkıp, kendimden büyüklerle güreştim ve dünya üçüncüsü oldum. Orada mücadele etmek benim için çok büyük bir gururdu. Ben şampiyonluk için mindere çıktım ama olmadı. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp, önümüzdeki yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmak istiyorum. Çünkü seneye kendi yaş grubumda çıkacağım. Bu derecelerimi büyükler kategorisinde de almak istiyorum. Çalışmalarım da bu yönde ilerliyor. Bu hedeflerime ulaşmak için hocalarımın verdiği antrenmanın dışında özel antrenmanlar yapıyorum."

Hedeflerini gerçekleştirmek adına yoğun çalışma programı içerisinde olduğunu vurgulayan Tolga, "Şampiyonadan döner dönmez ara vermeden çalışmalarıma başladım. Kaçırmış olduğum birinciliği önümüzdeki yıl almak için çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim." diye konuştu.


- "Tolga'nın önü açık"


Antrenör Duran Kaşten ise Tolga'nın şampiyonada Türkiye'yi ve Mersin'i çok iyi temsil ettiğini ifade etti.

Tolga'nın ilerleyen yıllarda çok iyi başarılar elde edeceğine inandığını vurgulayan Kaşten, şunları kaydetti:

"Bu üçüncülük güzel bir başarı.Tolga çalışmaya devam edecek. Artık altın madalya hedefliyoruz. Tolga normalde miniklerde yarışıyor. Doktor raporuyla yıldızlarda mücadele etti. Yani kendinden büyüklerle müsabakalara girdi. Önümüzdeki yıl yaşıtlarıyla mücadele edecek ve avantajı daha yüksek. Tolga'nın önü açık. Bu kategorilerde aldığı madalyalar güzel ancak hedef büyüklerde altın madalya kazanmak. Biz Tolga'nın bunu başarabileceğine inanıyoruz."

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