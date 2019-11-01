Dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir'e coşkulu karşılama ANTALYA - Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir'e, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümitler kumite 47 ki