ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Geleneksel Bayram Golf Turnuvası'na katıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Club sahasında gençler, kadınlar ve erkekler olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuvada 130 golfçü mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Granada Otelleri sahibi Ramazan Üçgen, National Golf Kulübü ve Milli Takım Bölge Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

Bakan Çavuşoğlu, golf turizmine dikkati çekmek ve spora destek vermek için sürekli turnuvalara katılmaya çalıştığını belirtti.

Antalya'nın golf turizminde dünyanın en iyi destinasyonlarının başında yer aldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Biz turizme her türlü desteği veriyoruz. Spor, turizm özelinde de golf turizmi bizim için çok önemli. Dünyanın en iyi sahalarına sahibiz. Burada her türlü organizasyonu yapacak kabiliyetteyiz. En büyük turnuvaları da burada zaten yapıyoruz. Desteğimiz her zaman sürecek." dedi.