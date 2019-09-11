"Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş: - "(Adana Demirspor derbisi) Her maça olduğu gibi bu derbi maça da kazanmak için çıkacağız" - "İnşallah çok güzel ve Adana'ya yakışır bir derbi olacak"

"Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz"
spor 0
Isparta Düğün Salonları


ADANA - İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, pazar günü Adana Demirspor ile oynayacakları derbi maça ilişkin, "Her maça olduğu gibi bu derbi maça da kazanmak için çıkacağız." dedi.

Eriş, turuncu-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Osman Yereşen Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Pazar günü derbi maçta karşılaşacakları Adana Demirspor'un, bu müsabaka öncesinde teknik direktör değişikliğine gittiğini anımsatan Eriş, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin mutsuzluğuyla mutlu olacak, kimsenin sorunlarıyla mutlu olacak karaktere sahip değiliz. Biz Adanaspor'uz, bizim farkımız var. Bu sene inanılmaz bir birlikteliğimiz, inanılmaz güzel bir ambiyansımız mevcut. Harika bir tablo var, kimse bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimsenin sorunlarıyla veya mutluluklarıyla uğraşacak vaktimiz de yok. Biz takımımızı en iyi, en kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla da son derece kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Adanaspor'u hak ettiği yerlere hep beraber el ele gönül gönüle getireceğimizi düşünüyorum."


- "Kazanmak için çıkacağız"


Derbi maça ev sahibi statüsünde çıkacaklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maça olduğu gibi bu derbi maça da kazanmak için çıkacağız. Bu derbiyi en çok yaşayan teknik adamlardan biriyim. Hem Adana Demirspor hem de Adanaspor camiasında yaşadım derbiyi. Belki de 1-2 hocamdan sonra bu derbiyi her iki tarafta en fazla yaşayan teknik adamlardan biri olduğumu düşünüyorum. O yüzden de ben o havayı, o atmosferi de Adanalıların müsabakaya nasıl baktığını da nasıl keyif aldığını, nasıl tartışmalar yaşadığını da ama futbolun güzelliği içinde yaşandığını da bilenlerdenim. Hatta ben yarı Adanaspor, yarı Adana Demirspor tribününün olduğu dönemde de teknik direktörlük yapanlardanım. Şimdi artık tribünlerde deplasman yüzde 5'ler durumuna dönüştü. Belki de futbol hayatımın en renkli, en keyifli derbilerini yaşadım. İnşallah çok güzel ve Adana'ya yakışır bir derbi olacak. Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz."


- "Takımlar şirketleşirse başarı gelir"


Levent Eriş, futbol takımlarında devamlılığın önemine değinerek, "Gönül şunu istiyor, devamlılık, sabır, birliktelik, sonrasında başarılı olmak. Başarılı olamazsa sonrasında tabii ki ilk fatura kesilen teknik adamdır. Bu işin doğasında bu vardır. Türkiye'de maalesef bu bir hayal, gerçek dışı şeyler. Türkiye'de istikrar diye bir şeyin olma ihtimali yok." diye konuştu.

Türk futbolunda bu anlamda birtakım değişiklikler gerçekleşirse futbolun da gelişeceğini aktaran Eriş, şunları kaydetti:

"Şu da bir gerçek, futbolda takım kurulurken, takım sadece teknik direktörlerin eline bırakılmamalı. Futbol takımı kurulurken, kendi kulübünün yapılanması için kurulan 'scout ekibinin' ve takım planlamasını yapan kişilerin, kulübün gerçek sahipleri olması gerekiyor. Çünkü biz teknik adamlar, yarın başarısızlıkta gönderilecek ilk kişiler olduğumuzdan dolayı da biraz daha bu konuda kulüpler takımlarına çok daha sahip çıkmalı. Kadro yapılanması da ellerinden asla bırakmamalı. Bizler teknik adam olarak şunu söylemeliyiz, 'biz bu oyun düzeniyle oynayacağız, bunu planlıyoruz ve bu oyuncularla olmasını düşünüyoruz'. Takdir hakkı tamamen başkanın ve yönetim kurulu ve o gün takım kurgusunu yapan kişilere ait. Bu anlamda biraz daha şirketleşmeye gidilirse çok daha başarılı günler takımlarımızı bekler."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta'da ahır yangını
Isparta’da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı
TED ISPARTA KOLEJİ YENİ DÖNEME MERHABA DEDİ
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Keçiborlu'da mola verdi
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılış
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!
Isparta'da telefon kılıflarına özel baskı Telalem'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyaretiTBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti05 Eylül 2019
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davasıIsparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası06 Eylül 2019
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı05 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019