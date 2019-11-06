"Demir bilek" Fatih, 7 yıllık spor hayatına 25 madalya sığdırdı

Adana'da yaklaşık 7 yıl önce başladığı bilek güreşinde, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli başarılara imza atan milli sporcu Fatih Kamuz, son olarak Romanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda elde ettiği birincilikle spor hayatına 2 a

"Demir bilek" Fatih, 7 yıllık spor hayatına 25 madalya sığdırdı
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Isparta Düğün Salonları


ADANA - İBRAHİM ERİKAN - Adana'da, arkadaşlarının "demir bilek" yakıştırması yaptığı bedensel engelli bilek güreşçi Fatih Kamuz, yaklaşık 7 yıllık spor hayatına, aralarında dörder Avrupa ve dünya şampiyonluklarının da bulunduğu 25 madalya sığdırarak adından söz ettirmeyi başardı.

Fatih Kamuz (22), arkadaşının tavsiyesiyle 15 yaşındayken başladığı bilek güreşinde, birçok önemli başarıya imza attı.

Çeşitli bölgesel organizasyonların yanı sıra, Türkiye'de 8, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dörder altın olmak üzere bugüne kadar 25 madalya elde eden Fatih, spor hayatında başarılı bir grafik çizdi.

Milli sporcu, geçen hafta Romanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, 23 yaş altı kategoride, 55 kiloda hem sağ hem de sol kolda kazandığı altın madalyanın ardından asker selamı verip Mehmetçiğe destekte bulundu.


- Bileği bükülmedi


Şampiyonanın ardından Adana'ya gelip antrenmanlarını sürdüren Fatih Kamuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşine 15 yaşındayken arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını söyledi.

Fatih, engelli-engelsiz ayrımı yapılmadan düzenlenen organizasyonlarda elde ettiği başarılarına ilişkin bilgi vererek, "İlk gittiğim organizasyonda, Karabük'te Türkiye şampiyonu olmuştum. Sonra bu serüven devam etti." diye konuştu.

Bilek güreşinin zor ve dayanıklılık gerektiren bir spor olduğunu anlatan Fatih, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar 25 madalya kazandım. Türkiye'de 8, dünya ve Avrupa'da da dörder şampiyonluğum var. Sağ ve sol kolda, 2016'da dünya şampiyonu oldum. Sonra 2017'de büyükler Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Sonraki sene sakatlıktan dolayı Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edemedim. 2018'e çok iyi hazırlandım. Türkiye'de her iki kolda şampiyon oldum, Dünya Şampiyonası'nda da ağır sıklet yarışıp dünya 3'üncüsü oldum iki kolda. 2019'da da tekrar 55 kiloya düşerek Yunanistan'da her iki kolda Avrupa şampiyonu, ardından da dünya şampiyonu oldum."


- Olimpiyat oyunları hedefi


Her sporun bilinçli yapılması gerektiğini ve düzenli antrenmanların çok önemli olduğunu belirten Fatih, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Bir sporcunun dünya şampiyonu olduktan sonraki tek hayali olimpiyat şampiyonu olmaktır. Bilek güreşinin paralimpik oyunlara girmesi gerekiyor. Bunun müjdesini de verdiler. Eğer bilek güreşi, paralimpik olimpiyat oyunlarına girerse ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum."


- Mehmetçiğe selam


Geçen hafta Romanya'da, her iki kolda altın madalya kazandığı şampiyonaya değinen Fatih Kamuz, şu görüşleri paylaştı:

"Maçlar henüz başlamadan önceki tek hedefim, dünya şampiyonu olup asker selamı vererek bunu tüm dünyaya izletmekti. Bunu da başardım çok şükür. Maça bu konsantrasyonla çıkmıştım. Finalde rakibimi yendim, asker selamı verip 'Can alıp can verenlerin şerefine' diye de haykırmışım. İstiklal Marşı'mızı okuttuk, bayrağımızı da dalgalandırdık."

Fatih, organizasyonlara katılmasında emeği geçen ve kendisine her türlü desteği veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere federasyon yöneticilerine ve diğer ilgililere teşekkür etti.


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