Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken taraflar, 6-6 eşitliği bozamadı. Daha sonraki bölümde 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, skoru 13-6'ya getirdi. Toparlanan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 2 dakika kala 15-15'le eşitliği sağladı. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği sarı-lacivertliler, 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti ve çeyrekte 5 dakika geride kalırken 28-25 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve arka arkaya sayı üreten sarı-lacivertli ekip, 17. dakikada 32-30 öne geçti. Anadolu Efes, ilk yarının son dakikasında yaptığı etkili hücumların ardından sayılar buldu ve soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ilerleyen dakikalarda özellikle Beaubois'nın üç sayılık atışlarıyla farkı açan Anadolu Efes, 25. dakikayı 52-41 önde geçti. Lacivert-beyazlıların skoru 62-46'ya getirdiği periyodun son bölümünde Fenerbahçe Beko farkı azaltsa da Anadolu Efes, final çeyreğine 64-52 önde girdi.

Son periyotta farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada skoru 71-67'ye getirdi. Bu bölümden sonra hücumda hata yapmayan Anadolu Efes, skor üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez mutlu sona ulaştı.