MERSİN - Şahika Ercümen, 1999 yılında hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda yapacağı rekor denemesi için Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Şahika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekoru kırıp bu başarıyı Mehmetçik'e ithaf etmek istediğini söyledi.

Sıra dışı bir rekor denemesini yapacağını ifade eden Ercümen, bu rekor fikrinin 8-9 yıl önce ortaya çıktığı dile getirdi.

"Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız"

Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekorunun 90 metre olduğunu belirterek, bu rekoru 100 metre ile kırmayı hedeflediğini aktardı.

Çok zor şartların kendisini beklediğini söyleyen Şahika, şöyle devam etti:

''Su ısısı ve mağaranın havası çok değişik. Orada rahat nefes alınamıyor. Hatta bazı astım hastaları o mağaraya giremiyor. Bizim için bazı handikapları var. O yüzden biz havuzda bunun çok üzerinde metreler yapıyoruz. Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız. Buna inanıyorum. Benim kırdığım dünya rekorlarının çoğu dikine kategorilerde ve denizde yapılan branşlar. İlk defa ben bir mağarada rekor deniyorum ve ilk defa aslında kendimi zorlayarak paletsiz ve yatay kategorilerde de rekor deniyorum. Bu benim branşım değil, branşım olmamasına rağmen tüm eforumu ve gücümü gerçekten buna aktaracağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.''

Şahika, çocukken astım hastası olduğu için evden bile dışarıya çıkamadığını, bu yüzden de milli bir sporcu olarak rekor kırmanın ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın kendisi için çok önemli olduğunu aktararak "Dalışta çok iyiyiz. Çok büyük imkanlarımız var. İmkanlar elverdiği sürece ben ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, içinde yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan mağaradaki rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Hakan Can Şahin