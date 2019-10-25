Çobanın bulduğu mağarada dünya rekoru deneyecek

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle keşfedilerek turizme kazandırılan Gilindire Mağarası'nda dalış yapacak milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Gu

Çobanın bulduğu mağarada dünya rekoru deneyecek
spor 0
Isparta Düğün Salonları


MERSİN - HAKAN CAN ŞAHİN - Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda dalış yapacak milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Şahika Ercümen, 1999 yılında hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda yapacağı rekor denemesi için Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Şahika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekoru kırıp bu başarıyı Mehmetçik'e ithaf etmek istediğini söyledi.

Sıra dışı bir rekor denemesini yapacağını ifade eden Ercümen, bu rekor fikrinin 8-9 yıl önce ortaya çıktığı dile getirdi.


- "Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız"


Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekorunun 90 metre olduğunu belirterek, bu rekoru 100 metre ile kırmayı hedeflediğini aktardı.

Çok zor şartların kendisini beklediğini söyleyen Şahika, şöyle devam etti:

''Su ısısı ve mağaranın havası çok değişik. Orada rahat nefes alınamıyor. Hatta bazı astım hastaları o mağaraya giremiyor. Bizim için bazı handikapları var. O yüzden biz havuzda bunun çok üzerinde metreler yapıyoruz. Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız. Buna inanıyorum. Benim kırdığım dünya rekorlarının çoğu dikine kategorilerde ve denizde yapılan branşlar. İlk defa ben bir mağarada rekor deniyorum ve ilk defa aslında kendimi zorlayarak paletsiz ve yatay kategorilerde de rekor deniyorum. Bu benim branşım değil, branşım olmamasına rağmen tüm eforumu ve gücümü gerçekten buna aktaracağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.''

Şahika, çocukken astım hastası olduğu için evden bile dışarıya çıkamadığını, bu yüzden de milli bir sporcu olarak rekor kırmanın ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın kendisi için çok önemli olduğunu aktararak "Dalışta çok iyiyiz. Çok büyük imkanlarımız var. İmkanlar elverdiği sürece ben ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, içinde yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan mağaradaki rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI
Minik Karamel yeni yuvasına kavuştu
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı
Isparta PTT'den personelinden Valilik ziyareti
Isparta Belediye Başkanı muhtarlara buluştu
Isparta'da yetenek sınavı ile okullara öğrenci alımı yapılacak
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
Isparta'da narko operasyon! 45 kişi yakalandı
TED Isparta Zeka Oyunları Takımı il birincisi oldu
Mesleğini "Zanaat kanaattir" diyerek ayakta tutuyor
‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK
Isparta basınından Mehmetçik'e destek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Isparta’da kamp ve karavan etkinliğiIsparta’da kamp ve karavan etkinliği18 Ekim 2019
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 201921 Ekim 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 201923 Ekim 2019
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli olduTüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu20 Ekim 2019
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam EdiyorMilas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor21 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDAGÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA24 Ekim 2019
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandıÇeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı22 Ekim 2019
Kentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenlemeKentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenleme20 Ekim 2019
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacakHer öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak21 Ekim 2019
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldıIsparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı23 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozdukDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk20 Ekim 2019