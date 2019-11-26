Club Brugge Teknik Direktörü Clement: Diagne bir hata yaptı ve cezasını çekiyor

Club Brugge Teknik Direktörü Clement, "Diagne bir hata yaptı ve şu anda verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir." dedi.

Club Brugge Teknik Direktörü Clement: Diagne bir hata yaptı ve cezasını çekiyor
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun beşinci haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Belçika temsilcisi Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'nin kendisinin verdiği cezayı çektiğini ve ders alarak döneceğini umduğunu söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Clement'in yanı sıra savunma oyuncusu Brandon Mechele katıldı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 45 yaşındaki teknik adam, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları ancak kadroya alınmayan Senegalli santrfor Mbaye Diagne'nin durumuyla ilgili soru üzerine, "Şu an Brugge takımında oynuyor ve bize bağlı. Bu sebeple bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Birkaç gün içinde her şey değişebilir. Şu anda burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Diagne bir hata yaptı ve şu anda verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin nasıl bir formasyonda oynayacağıyla ilgilenmediklerini aktaran Belçikalı teknik direktör, "Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı, kaç defansla maça çıkacağı bizim için önemli değil. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya geldik. PSG ve Real Madrid maçlarında rakip takımları zorladıklarını gördük. Kendi maçımızı oynamaya geldik. Onun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kimden çekindiklerinin sorulması üzerine Clement, "Sadece olumsuzluklara odaklanmıyorum. Ne tür tehlikeler oluşabileceğine odaklanmak istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Nelerin sorun olacağını düşünmektense neleri daha iyi yapabileceğimize, kazanmak için ne yapabileceğimize odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Clement, grupta ikincilik iddialarının bulunduğunu hatırlatarak, "Gruptaki sıralamanın üzerinde çok fazla durmadım. PSG ve Real Madrid maçlarında beraberliklerle bir yerlere gelinebileceğini gördük. Yarın elimizden geleni yapacağız ama sıralamaya değil, oynayacağımız maça odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

Mechele: Bizim için çok önemli bir maç

Belçikalı futbolcu Brandon Mechele ise gruptan 2. çıkma ihtimalleri olduğuna değinerek, "Bizim için çok önemli bir maç. Şu anda grupta üçüncü sıradayız. İkinci bitirme şansımız olabilir. Bu nedenle karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İyi bir balans kurmamız gerekiyor. Geçmiş maçlarda olduğu gibi hem savunmada hem de hücumda dengeyi kurmamız lazım. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

A Grubu'nda Galatasaray ile yaptıkları ilk maçta berabere kaldıklarını hatırlatan Mechele, "Gruptaki ilk maçta 1 puandan daha fazlasını alabilirdik ama olmadı. Bu karşılaşmada daha fazlasını vereceğiz ve umarım daha fazla puan alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Radamel Falcao, Florin Andone ve Ryan Babel'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğinin söylenmesi üzerine 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Falcao, Andone ve Babel önemli oyuncular. Galatasaray büyük bir takım ve yedekleriyle bu açıklarını kapatabilecek durumda. Yedeklere bir fırsat doğacak, onlar da kendilerini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Mechele, daha önce Türkiye'de Beşiktaş'a karşı büyük taraftar grubu önünde oynadıklarını aktararak, yarın Türk Telekom Stadı'nda oluşacak atmosferle ilgili, "Birkaç sene önce Beşiktaş maçında iletişim kuramaz hale gelmiştik. Stattaki taraftarı susturmak da bizim elimizde. Her şey bize bağlı." şeklinde görüş belirtti.


- Hazırlıklar tamamlandı


Club Brugge, yarın saat 20.55'te başlayacak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Philippe Clement yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Clement'in saha ortasında yaptığı kısa toplantıyla başlayan idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

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