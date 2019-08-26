Çaykur Rizespor 2'de 2 yaptı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek ikinci haftayı da galibiyetle kapattı.

Çaykur Rizespor 2'de 2 yaptı
spor 0
Isparta Düğün Salonları

RİZE (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçta Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Maçın 11. dakikasında Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

28. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde Mert Hakan Yandaş'ın kontrol edip yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

37. dakikada Vetrih'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın, ceza sahası içerisinde göğsü ile topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Nill'in bekletmeden vuruşunda kaleci Samassa, yatarak topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

Bu arada, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un Brezilya'nın Coritiba takımından prensipte anlaşmaya vardığı Sasse maçı tribünden izledi. Sasse taraftara tanıtıldı.

İkinci yarı

51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın göğsüne çarparak oyunalanına döndü.

54. dakikada Appindangoye'nin ceza alanında Abarhoun'u düşürmesi ile maçın hakemi Fırat Aydınus penaltıya hükmetti. Samudio düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

58. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Nill'in sağdan pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken top filelere gitti: 2-0.

79. dakikada Kone'nin soldan ceza sahasına ortasında, Fernando bekletmeden yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı


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