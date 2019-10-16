Bülent Korkmaz: "Merih daha yetenekli, beni geçti"

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Merih'i benimle çok denkleştiriyorlar. Ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih beni geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi"

Bülent Korkmaz: "Merih daha yetenekli, beni geçti"
spor 0
Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, milli futbolcu Merih Demiral'ın sık sık kendisine benzetildiğini ancak Merih'in de ay-yıldızlı diğer savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün de kendisinden daha iyi olduğunu söyledi.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yaptığı son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alarak liderliğini sürdüren milli takımın oyuncularını kutlayarak sözlerine başladı.

Ülkenin içinde bulunduğu ortamda milli takımın çok önemli bir maç oynadığını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Milli takımımızı sevgiyle kucaklayıp, saygıyla eğiliyorum. Bulunduğumuz ortamda çok önemliydi. Bütün askerlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah onları korusun. Vatan, bayrak, toprak sevgisi böyle bir şey işte. Dışarıdan ne kadar tehdit gelirse gelsin bu ülke birbirine yeter. Milli takım oyuncularıyla gurur duyuyorum. Fransa gibi bir takımı Türkiye'de yenip, orada berabere kalıp grup birincisi kalmak önemliydi. Bir spor adamı olarak, eski milli futbolcu olarak çok mutlu ve gururluyum."

Milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilen arayı eksikleri giderme, sakat oyuncuları yeniden takıma kazandırma adına değerlendirdiklerini anlatan Korkmaz, futbolculardan Fredy, Gustavo Leschuk ve Harun Kavaklıdere'nin sakatlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Genel olarak iyi bir dinlenme ve çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Korkmaz, ilk hedeflerinin ligde kalıcı olmak ama en önemlisinin maç kazanmak olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Ben 41 puan diyorum. Ancak en önemlisi maç kazanmak. Maç kazandıkça bazı şeyler ortaya çıkıyor. Bu hafta zor bir hafta. (Gençlerbirliği) Çünkü hem puana çok ihtiyacı hem de hücumda atletik yapıda oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin hücumda etkili bir takım olduğunu kaydeden Korkmaz, takım halinde oynadıkları sürece her maçı kazanmaya aday olduklarını ve son iki karşılaşmanın da bunu gösterdiğini söyledi.


- "Merih ve Çağlar beni geçti"


Milli takımın savunma oyuncuları Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün, kendisi ve Alpay Özalan ikilisine benzetildiği yönündeki soru üzerine Korkmaz, her dönemin iyi oyuncuları bulunduğunu ve zamanında kendisinin de Alpay Özalan ile iyi bir ikili olduğunu belirtti.

Merih ve Çağlar'ın da iyi bir ikili olduklarını ve çok beğendiğini ifade eden Korkmaz, Arnavutluk maçının ardından Merih ile telefonla da görüştüğünü söyledi.

Merih'in geleceği parlak, yetenekli olduğunu ve milli futbolcunun farklı yerlere geleceğini Aytemiz Alanyaspor'da oynarken de düşündüğünü dile getiren Korkmaz, "Merih'i benimle çok denkleştiriyorlar. Benim fikrim ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih beni geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi." diye konuştu.


- Diego: "Hedeflerimize ulaşmak ve aşmak için çalışacağız"


Takım kaptanı Diego Angelo ise ekip olarak güzel günler geçirdiklerini belirterek, kazanmaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

Öncelikle Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Diego, "Bence 40 puan yeterli olabilir ama bundan sonra başka hedefler belirleyeceğiz. Çünkü bu takım, ligde kalmak için mücadele edecek bir takım değil. Çok yetenekli futbolcularımız var ve ekibimiz çok iyi çalışıyor. Hedeflerimize ulaşmak ve aşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda Fredy ve Harun sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Leschuk ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.

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