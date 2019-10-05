"Bu sene bütün branşlarda madalya alarak rekor kırdık"

TSSF Başkanı Şahin Özen: "Su altı sporlarında her geçen gün artan bir başarı grafiğimiz var. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu bünyesinde son beş yılın zirvede ülkesiyiz" - "Madalya aldığımız branşlara yeni sporcular ekledik. Aynı branşlarda madaly

"Bu sene bütün branşlarda madalya alarak rekor kırdık"
spor 0
Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, su altı sporlarında her geçen gün artan bir başarı grafiği olduğunu belirterek, "Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) bünyesinde son beş yılın zirvede ülkesiyiz. Bu sene bütün branşlarda madalya alarak rekor kırdık." dedi.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede, suyun üstünü olduğu kadar altını da tanıtmayı ve su altı sporlarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özellikle Antalya ve Muğla'nın yerli ve yabancı dalgıçların tercih ettikleri noktaların başında geldiğini aktaran Özen, Kaş'ın dalışta dünyaca tanındığını, Fethiye, Kemer, Marmaris, Bodrum, Ayvalık ve Çeşme'nin dalış okullarının fazla bulunduğu bölgeler olduğunu dile getirdi.

Özen, "80 milyonluk bir ülkede herkesin suyla barışması, herkesin suyun güzelliklerinden faydalanması, suyun üstü kadar altını da görebilmesi, insanları bu sporu kolaylıkla yapabilecekleri lokasyonlarda eğitebilmek önemli görevlerimiz arasında. İnsanların denize, su altına ilgileri her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Federasyonun sadece dalış değil, can kurtarma ve su kayağını da bünyesinde bulundurduğunu anlatan Özen, CMAS'ın etkinliklerinin spor branşlarını da yürüttüklerine dikkati çekti.


- "Bu yıl zirvenin de zirvesindeyiz"


Çeşitli yarışma branşlarının da bulunduğuna değinen Özen, şunları kaydetti:

"Bu dallarda da hem ulusal yarışmalar düzenliyoruz hem de uluslararası şampiyonalara milli takımımızla katılıyoruz. Su altı sporlarında her geçen gün artan bir başarı grafiğimiz var. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu bünyesinde son beş yılın zirvede ülkesiyiz. Bu sene bütün branşlarda madalya alarak rekor kırdık. Birçok branşta ülkemizi başarıyla temsil ettik. Bu yıl en yüksek sayıda madalyaya ulaştık. Bu yıl zirvenin de zirvesindeyiz. Hayalimizin de ötesindeyiz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Gelinen nokta tesadüf değil, her geçen gün artan bir başarı grafiğimiz var. Geçen yıl da çok madalya almıştık. Madalya aldığımız branşlara yeni sporcular ekledik. Aynı branşlarda madalya almaya devam ettik, madalya sayılarımız arttı. Altyapısıyla beslenen bir başarı var. Sürdürülebilir başarı çok önemli."

Su altı görüntülemede iki hafta önce İspanya'da dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Özen, paletli yüzmede dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluklarıyla neredeyse madalya alınmayan branşın olmadığını aktardı.

Özen, paletli yüzmede Avrupa ülkelerinin Türkiye ile kamp yapmak istediğini belirterek, "Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası yarışmalar, bölgemizin tanıtımı için büyük bir araç. Su güzelliği, sıcaklığı, yatay ve dikey görüş mesafesinin çok güzel oluşu dalgıçların tercih nedeni. Bu sporda yüzey ve dip sıcaklığının çok fark etmemesi çok önemli. Buralarda farklı ülkelerden sporcular, yarışma dışı dönemlerde federasyon görevlileri gözetiminde güvenli şekilde antrenman yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru 30 Eylül 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyorIsparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor30 Eylül 2019
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyorIsparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor29 Eylül 2019
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde""Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"28 Eylül 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019