"Bu kemeri rahmetli babam için aldım"

- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz: "Herkes şunu iyi bilsin! Ben savaşırım, asla pes etmem. Bu kemeri rahmetli babam için aldım"

"Bu kemeri rahmetli babam için aldım"
spor
G.Tarihi: 07.07.2019 19:51
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Isparta Düğün Salonları

 

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, "Herkes şunu iyi bilsin! Ben savaşırım, asla pes etmem. Bu kemeri rahmetli babam için aldım." dedi.

Gürbüz, Sarayiçi Er Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açılamada, Kırkpınar'da sadece kemer mücadelesi değil, aynı zamanda onur ve gurur mücadelesi de verdiğini belirtti.

Onur ve gurur savaşından galip çıktığını ifade eden Gürbüz, "Herkes şunu iyi bilsin! Ben savaşırım, asla pes etmem. Bu kemeri rahmetli babam için aldım. Zor yollardan, dar yollardan, karanlıktan çıktık da geldik. Tüm ekibime, tüm sevenlerimize, herkese bu kemeri armağan ediyorum ama özellikler babamın ruhuna." ifadelerini kullandı.

Devlet sporcusu unvanıyla ilgili soruya Gürbüz, "Bu sahada kemer almak çok zor. İki gündür verdiğimiz mücadeleleri görüyorsunuz. Buradaki her kemer anlamlı, her kemer önemli. Toplam 15-20 Kırkpınar başpehlivanı var. Bu unvan ülkemize bir yük değil. Biz maddi yönünü geçtik, bunun onurunu, gururunu yaşamak istiyoruz. Biz devlet sporculuğunu hak ediyoruz." yanıtını verdi.

Ailesinden ve sevenlerinden fedakarlık yaparak bir yıldır Kırkpınar'a hazırlandığını aktaran Gürbüz, destek olan herkese teşekkür etti.

 

 

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