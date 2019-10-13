'Bu karşılaşmayı rövanş olarak düşünmüyoruz'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps, "Bu karşılaşmayı rövanş olarak düşünmüyoruz. Maçı kazanmaya odaklanacağız. Statta güzel bir ambiyans olacak." dedi.

'Bu karşılaşmayı rövanş olarak düşünmüyoruz'
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Isparta Düğün Salonları

SAINT-DENIS - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri maçı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam Deschamps, takımıyla aynı puanda bulunan bir ekiple oynayacaklarını ve bu maçın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu karşılaşmayı rövanş olarak düşünmüyoruz. Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Maçı kazanmaya odaklanacağız. Statta güzel bir ambiyans olacak." dedi.

Konya'da oynanan ilk maçta Fransa'nın iyi performans sergilemediğini, Türkiye'nin ise iyi bir karşılama oynadığını vurgulayan Deschamps, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda gelen bir soruya ise sadece maça odaklandığı yönünde cevap verdi.

Türkiye Milli Takımı'nın sağlam ve etkili bir takım olduğunu aktaran Deschamps, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bizim gibi 18 puana sahip. Sadece 2 gol yedi ve bu golleri duran toplardan yedi. 18 puanı hak etti. Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ile hücumda iyi bir potansiyele sahip. Bu oyuncuları birbirinden ayırmak zor çünkü çok etkili oyuncular. Tecrübeli bir ekip. Bugün 18 puana sahip ise çok iyi maçlar oynadığı içindir. Türkiye'de bize karşı çok iyi bir maç oynadılar. Yarın karakteri olan bir ekiple karşılaşacağız."

Bu maçı kazanmaları halinde EURO 2020'ye gitmenin yolunun açılacağını belirten Deschamps, Türk taraftarların milli takımlarına bağlı olduğunu ve takımlarını desteklemek için statta olacaklarını sözlerine ekledi.

Raphael Varane: "Her türlü atmosfere hazırız"

Fransa Milli Takımı'nın Real Madrid'de forma giyen savunma oyuncusu Raphael Varane, statta her türlü atmosfere hazır olduklarını ve kazanarak gruptan çıkmak istediklerini belirtti.

Türk taraftarların statta daha fazla olabileceği konusunda gelen bir soru üzerine Varane, "Yarın güzel bir futbol maçı olacak. Taraftarımıza zevkli bir oyun izletmek istiyoruz. Stada çok fazla Türk taraftar gelebilir ama üst düzey oyuncularız ve bu tarz ortamlara alışığız. Statta iyi bir ambiyans olacağını düşünüyoruz. Bu atmosfer bizi motive eder. Böyle ortamlarda futbol oynamak daha eğlenceli. Her türlü atmosfere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye karşı gerçek performanslarını göstermek istediklerini belirten 26 yaşındaki Varane, "Konya'daki maçta kendi futbolumuzu oynayamamıştık. Bu maçta gerçek performansımızı sergilemek ve iyi seviyede oynamak istiyoruz. Gruptaki ilk maçta her zamanki seviyemizde değildik ve Türkler kazanmayı hak etmişti. Yarınki maç bir fırsat. Taraftarımız önünde iyi oynayarak kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir rakip var ama kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finalinden sonra en önemli maçlardan birine çıkacaklarını vurgulayan Varane, "Gruptan çıkmak için önemli bir fırsat. Kaliteli bir takım olduğumuzu, üst düzey oynadığımızı göstermek istiyoruz. İlk maçta hiçbir alanda iyi değildik. Türkiye ileride pres yapan bir ekip. Top kayıplarına dikkat etmek gerek. İkili mücadeleleri mutlaka kazanmalıyız. Tempolu bir şekilde kendi oyunumuzu oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

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