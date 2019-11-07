Boccenin "altın" kardeşleri

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşler, altın madalyaya uzanmanın gururunu yaşıyor - İnci Ece Öztürk: "Boccede ülkemiz adına birçok ilki gerçekleştirdik. Bunun bir seferlik bir ş

Boccenin "altın" kardeşleri
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Isparta Düğün Salonları


MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşler, altın madalya kazanmanın sevincini yaşıyor.

Daha önce bir okulun bahçesinde ve sığınağında yetersiz koşullarda çalışarak Çin'in Jiaxing şehrindeki Volo Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Hasanağa TOKİ Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan 22 yaşındaki İnci Ece ile 17 yaşındaki kardeşi Buket Öztürk başarıya doymuyor.

Önceki yıllarda İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda İnci Ece, milli takımlar düzeyinde takım arkadaşı Necla Şahin ile birlikte röle disiplininde altın madalyaya ulaştı. Kardeşi Buket ise altın nokta disiplininde şampiyon oldu.

Son olarak Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden İnci Ece ve Buket kardeşler, burada altın madalya kazandı. İnci Ece bu şampiyonada 23 yaş altı kadın basamak branşında 41 vuruş yaparak dünya rekorunu da kırdı.

Kendilerini "bocce tutkunu" diye nitelendiren kardeşler, boccenin gelişmesi ve elde ettikleri başarıları devam ettirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnci Ece Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız kardeşiyle uzun süreden beri bocceyle ilgilendiklerini söyledi.

Bu sporda başarı elde etmek için çok çalışıp fedakarlıklarda bulunduklarını ifade eden İnci Ece, kısıtlı imkanlara rağmen Türkiye'ye güzel başarılar kazandırdıklarını kaydetti.

Rakiplerine göre zor şartlar altında hazırlık sürecinden geçtiklerini aktaran İnci Ece, "Bocce yurt dışında bilinen bir spor. Orada tesisleşme var ve rakiplerimiz daha iyi standartlarda çalışıyorlar. Biz okulda kendi imkanımızla sığınakta bir saha yaptık. Kışın orada çalışıyoruz. Bazen su basıyor. Temizliğini biz yapıyoruz. Sahayı biz kuruyoruz. Açık sahamız da var ama insanlar oraya çöp atıyor. Antremana başlamadan önce saha temizliği yapıyoruz. Bu şekilde rakiplerimizden biraz farklı çalışıyoruz." diye konuştu.

İnci Ece, bu zorlukların kendilerini yıldırmadığını ve bocceyi tutkuyla yaptıklarını belirterek, boccede başarı elde ettikçe mutlu olduklarını ifade etti.


- "Altın dışında bizi başka bir şey mutlu etmiyor"


Boccede Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek amacında olduklarına değinen İnci Ece, şöyle devam etti:

"Bu seviyeyi hayal etmek zordu. Çünkü dünya şampiyonluğu bizim gibi bocceye yeni başlamış bir ülke için hayal gibi görülüyordu. Biz hep dünya şampiyonluğu hayaliyle çalıştık. Çalışa çalışa kendi potansiyelimizin ne kadar yukarıda olduğunu fark ettik. Kardeşimle aynı şeylere sevindik, üzüldük. Maç içerisinde birbirimize sürekli destek oluyoruz. Bu zorlukları çok sevdiğiniz insanlarla aşıyor olmak başarınızı daha anlamlı hale getiriyor. Boccede ülkemiz adına birçok ilki gerçekleştirdik. Bunun bir seferlik bir şeymiş gibi algılanmasını istemiyoruz. Bundan sonra kendimizi geliştirerek elde ettiğimiz skorların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Büyüklerde de dünya rekoru kırmak istiyorum. Ülkemizi boccede iyi temsil etmek ve lider bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz."


- "Zorluklar bizi yıldırmıyor"


İnci Ece, "Yükselişimiz devam ediyor. Final ve altın dışında bizi başka bir şey mutlu etmiyor. Biz ülkemizi temsil etmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Zorluklar bizi yıldırmıyor. Bizim amacımız Türkiye'yi boccenin lider ülkesi haline getirmek. Sağlam adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buket Öztürk ise ilkokul üçüncü sınıfta bocceye başladığını ve süreç içerisinde bu sporda başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Küçük yaşlarda bu başarıları elde etmenin kendisini gururlandırdığını vurgulayan Buket, "Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak gurur verici. Derecelerimizi düşürmeden yolumuza devam edeceğiz. Zor şartlar altında şampiyonalara hazırlanıyoruz ama yeteneğimizle bunu kapatmaya çalışıyoruz. Şampiyonluklar elde etmek ablamla hayalimizdi. Birlikte kürsüye çıkmak çok güzel. Abla kardeş oynamak performansımıza olumlu yönde katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Mersin'de elde ettikleri şampiyonluğun kendileri için önemli olduğuna değinen Buket, Türkiye'de birincilik kürsüsüne çıkmaktan dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Bocce Milli Takım Antrenörü Yılmaz Güzelocak da iki sporcunun oldukça azimli olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar sporcularının boccede büyük başarılar elde ettiğinin altını çizen Güzelocak, "İkisi şu anda zirvede. Gelecekte bu unvanlarını korumaları gerekiyor. Bu başarıları elde etmek kolay değil. Boccede yeniyiz ama çok çalışarak, fedakarlık göstererek başarılarımızı korumak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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