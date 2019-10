.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.

34. başkan Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi.

Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

En uzun süreli başkan Seba

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

"Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur"

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Çebi, kürsüye eşiyle geldi.

Beşiktaş'ın yeni bir döneme açıldığını belirten Çebi, "Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet"

Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Çebi, "Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz"

Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş'a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Yönetici arkadaşlarımı 'çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz' diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz."

Ahmet Nur Çebi'nin öz geçmişi

Trabzon'da 1959 yılında doğan Ahmet Nur Çebi, 1978 yılında TED Karabük Koleji'nden, 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi, 2012'de Fikret Orman'ın başkan seçilmesiyle 2019 yılına kadar yöneticilik yaptı.

Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Nur Çebi'ye tebrikler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.