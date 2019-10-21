Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi

Siyah-beyazlı kulübe başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, 5 bin 9 üyenin oyunu alarak Beşiktaş'ın başına geçti.

Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kulübün 34. başkanı oldu.

Fikret Orman'ın görevine devam etmeyeceğini açıklaması ve olağanüstü genel kurul kararından sonra hafta sonunda gerçekleştirilen kongrede Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay ile yarışan Çebi, rakiplerine büyük fark atarak başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübünde aidatını yatıran 14 bin 950 üye oy kullanma hakkına sahipken bunların 8 bin 546'sı oy kullandı. 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olarak görev yapacak.

Çebi, en yakın rakibi 2 bin 983 oy alan Serdal Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı. Diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 537 oyda kaldı.

Tüm sandıklarda birinci oldu

Ahmet Nur Çebi, tüm sandıklardan birinci çıkmayı başardı. Çebi, özellikle rakibi Serdal Adalı'nın umutlu olduğu sandıklarda yüksek oy aldı. En yüksek oyu 375'le 13. sandıkta alan Çebi'ye 14. sandıkta 342 ve 15. sandıkta 312 oy çıktı.

Başkan Çebi, en düşük oyu ise 186 ile 10. sandıkta aldı.

Genel kurulda 20 sandığın sonucu şöyle:

1. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 211, Serdal Adalı: 176, Hürser Tekinoktay: 15

2. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 260, Serdal Adalı: 170, Hürser Tekinoktay: 22

3. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 250, Serdal Adalı: 153, Hürser Tekinoktay: 25

4. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 231, Serdal Adalı: 142, Hürser Tekinoktay: 23

5. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 217, Serdal Adalı: 140, Hürser Tekinoktay: 20

6. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 192, Serdal Adalı: 184, Hürser Tekinoktay: 26

7. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 233, Serdal Adalı: 157, Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 203, Serdal Adalı: 145, Hürser Tekinoktay: 24

9. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 215, Serdal Adalı: 177, Hürser Tekinoktay: 15

10. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 186, Serdal Adalı: 172, Hürser Tekinoktay: 27

11. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 261, Serdal Adalı: 163, Hürser Tekinoktay: 34

12. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 280, Serdal Adalı: 152, Hürser Tekinoktay: 46

13. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 375, Serdal Adalı: 71, Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 342, Serdal Adalı: 114, Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 312, Serdal Adalı: 94, Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 247, Serdal Adalı: 101, Hürser Tekinoktay: 24

17. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 193, Serdal Adalı: 184, Hürser Tekinoktay: 20

18. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 217, Serdal Adalı: 175, Hürser Tekinoktay: 24

19. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 297, Serdal Adalı: 184, Hürser Tekinoktay: 21

20. Sandık: Ahmet Nur Çebi: 287, Serdal Adalı: 129, Hürser Tekinoktay: 14

Yönetimden muhalefete, muhalefetten başkanlığa

Kulübün eski başkanı Fikret Orman'ın ilk başkan seçildiği 2012'de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Ahmet Nur Çebi, 7 yıl boyunca önemli görevler yürüttü.

Siyah-beyazlı kulüpte ikinci başkanlık yapan Çebi, 12 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen kongrede Orman'ın listesinde yer almamıştı.

Çalışmalarını dışarıdan sürdüren Çebi, Orman'ın başkanlığı bırakmasının ardından adaylığını koydu. Ahmet Nur Çebi, 26 günlük sürede iyi bir çalışmayla kongreye hazırlandı ve başkanlığa seçildi.

Kulüpte değişimi vadeden Çebi, başkanlığa aday olmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş oluyorum. Yeni bir kongre, yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Mücadele etme isteğim ve hırsım var."

Üyelerden büyük destek

Çebi, kongre öncesi genel kurula katılımın fazla olması yönünde çağrıda bulunurken, üyeler bu çağrıya sessiz kalmadı.

Tüm üyelere oy verme çağrısında bulunan Çebi, "Ayın 20'sinde herkesin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar var ifadeleri yıllardır süre geliyor. Bunu Beşiktaş'a yakıştırmıyorum. Bizde böyle bir şey yok. Blok oylar var ise gelin bunları bir şekilde halledip çözelim. Bu seçim öyle bir seçim olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Kulübünde son yılların en yüksek katılımlı kongresi yapılırken, Çebi de büyük bir oy farkıyla başkanlık koltuğuna oturdu.

Tecrübeli bir ekip

Fikret Orman'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık yapan Çebi, iki şampiyonluk sevinci yaşadı. Çebi, ayrıca Vodafone Park'ın yapımını gerçekleştiren yönetim kurulu içinde yer almıştı.

Çebi, kendisi gibi geçmiş yıllarda önemli görevlerde olan yöneticileri de yönetim kurulu listesine aldı.

"Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum." diyen Çebi, hedefleriyle ilgili "Ekibimin sorumluluğunu taşımaya hazırım. Niyetim görev sürem dolana kadar borçları aşağı eğilmiş, faiz giderleri azaltılmış bir Beşiktaş." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Nur Çebi'nin listesinde özellikle transfer komitesinde görev yaptığı dönemlerdeki çalışmalarıyla beğeni toplayan Erdal Torunoğulları dikkati çekiyor.

Çebi'nin yönetim kurulunda, eski yöneticilerden Mesut Urgancılar, Berkan Gocay, Emre Kocadağ ve Adnan Dalgakıran da görev yapacak.

Başkan Çebi'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Yoğun mesai harcayacak

Çebi, başkanlığı sırasında kulübün önemli sıkıntılarını gidermeye çalışacak.

Başkan adaylığını açıkladığı toplantıda bu sıkıntılara değinen Çebi, "Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum." demişti.

Ahmet Nur Çebi, özellikle kulübün borcu konusunda yoğun mesai harcayacak.

Çebi, kulübün mali yapısının yanı sıra sezona kötü başlayan futbol takımının toparlanması için çalışacak. Abdullah Avcı'ya güvendiğini açıklayan Çebi, tecrübeli teknik adamın ocak ayına kadar başarıyı yakalayacağına inandığını söyledi.

"Büyük aşkı" için birlik ve beraberlik mesajı

Çebi, seçimin ardından camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongrede başkan seçilmesinin ardından üyelere kısa bir konuşma yapan Çebi, "Benim için onurlu bir görev. Zor günlerde de güzel günlerde de birlikte olacağım büyük aşkımla, Beşiktaş camiamla başkan olarak kucaklaştım. Yönetici arkadaşlarımla beraber artık biz varız. Çoğalacağız, mücadele edeceğiz. Bu saate kadar bir seçim rekabeti içerisindeydik, artık birlik ve beraberlik zamanı. Camiayı bize destek vermeye, akıl vermeye. birlikte mücadele etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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- Kongrede oy kullanılan 20 sandıkta da birinci olan Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı
- Çebi'nin yönetim kurulunda, kulüpte daha önce görev almış Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar, Berkan Gocay, Emre Kocadağ ve Adnan Dalgakıran da yer alıyor


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