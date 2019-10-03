Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.İlk yarı
18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada Rebocho, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.İkinci yarı
55. dakikada Moutinho'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Jimenez'in kafasında meşin yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada Moutinho'un sağ kanattan kullandığı kornerde Boly'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
67. dakikada Saiss'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
68. dakikada Ljajic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına ortaladı. Vida'nın altıpas çizgisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
83. dakikada Cutrone'nin ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.
90+3. dakikada Wolverhampton Wanderers öne geçti. Ruben Neves'in ceza sahasına ortasında Boly'nin müsait pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 0-1.
Wolverhampton Wanderers karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.