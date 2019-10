İSTANBUL - Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş'ı bırakırken kırgınlıklarımı anlattım. Yorgunluktan dolayı değil sadece ve sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. Ben başkaları gibi yapmam. Yeni seçilecek başkanın emrindeyim. Kulislere, arkadan işler içine girmem. Elimden gelen tüm desteği veririm. Onlara haksızlık yapılırsa cevaplarını veririm. Camia böyle bir şeydir. Bir şeyler yanlış giderken kanaat önderlerinin çıkıp yapılanlar haksızlık demeleri lazımdır. Ben görmedim ama ben onlar gibi yapmam." diye konuştu.

Orman, siyah-beyazlı kulübün kanaat önderleriyle bir araya gelerek destek istediğini belirterek, "Yaklaşık 1 senedir gelen bir süreç. Kanaat önderlerini topladım ve başkana, yönetime sahip çıkmaları gerektiğini anlattım. Böyle bir desteği görmediğim için de görevimi pazar günü sona erdiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Benim bir yere gittiğim yok"

Beşiktaş'ın geleceğine odaklanmaları gerektiğine dikkati çeken Fikret Orman, "Yeni başkana hep beraber destek olmamız lazım. Biz de onun yanında olmalıyız. Gerçek Beşiktaşlılık, kendine yapılandan hoşlanmadığın şey başkasına yapıldığında ses çıkarmaktır. Ben görmedim ama bunu ben yapacağım. Benim bir yere gittiğim yok." şeklinde konuştu.

Başkan adaylarından Serdal Adalı'nın kendisinin devamı olduğu yönündeki iddiaları cevaplayan Orman, "Kimse kimsenin devamı değil. Burası padişahlık değil, ben padişah değilim, kimse şehzade değil. En kötü şey benim insanları etkilemem olur. Herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için mücadele edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"En mutlu olduğum an, stadı açtığım andı"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, yaptığı hizmetlerin kıymetinin gelecekte anlaşılmasını umut ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a başladığımda 10'lu yaşlardaydım. Taraftardım, sporcu oldum, taraftarlığını yaptım. Süleyman abinin asistanlığını yaptım. Geldiğimiz noktaya geri döneceğiz. En mutlu olduğum an, stadı açtığım andı. Şampiyonluğun ertesi günü büyük problemlerle uğraşmak durumundaydım. Keyfini sürecek bir süreç yaşamadım. Ben Beşiktaş'ta yapacaklarımı yaptım. Ömrümün 12 senesini Beşiktaş'la bilfiil harcadım. Kendime, arkadaşlarıma, aileme vakit harcamak istiyorum. Bu işin keyifli tarafı olan taraftarlık kısmını unuttum. Bunlara geri dönüp moral depolamam lazım. Hep zorluklarla, eziyetlerle geldim. Herkes uyurken ben uyanıp bu ödemeleri nasıl yapacağım, nasıl döndüreceğim diye düşünerek vakit geçirdim. Umarım bunların kıymeti istikbalde anlaşılır."

"Seçimin ertesi günü seçim süreci başladı"

Mayıs ayında yapılan olağanüstü seçimli kongrede aday olmayı düşünmediğini ancak son görev süresi olduğu için aleyhine yapılan çalışmalara son verilebileceğini umduğunu ifade eden Orman, şunları söyledi:

"Mayıs ayında da bu kırgınlıklarım vardı, yaklaşık 1 senedir devam ediyor. Mayıs ayında da aday olmamayı düşündüm. Beşiktaş'ın yapılandırması var, finansal olarak onun halledilmesi lazım. Ele almış olduğumuz projeler vardı. İyimser bir düşünceye katıldım, iftiralar, yalanlar kesilir diye ümit ettim. Belki de öyle inanmak istedim. Bundan sonra ben kimsenin siyasi rakibi değilim mesajı verdim. Bu benim son dönemim. Bundan sonraki dönemde devam etmeyeceğimi net olarak ifade ettim. Geriye dönük sayaç gibi anlattım ki bu yapılanlar kesilsin. Birlik olarak Beşiktaş'a sahip çıkmalarını umut ettim. Gözüken o ki, bizdeki pusu kültürü artarak devam etti. Seçim bittiğinin ertesi günü yemekler, organizasyonlar yapıldı. Seçimin ertesi günü seçim süreci başladı. Beşiktaş'a aday olduğumda listeler çarşamba veriliyordu, pazartesi karar verdim ve açıkladım. Hiçbir yere gitmedim, kimseyi ziyaret etmedim, bankalarla konuşmadım. 'Şimdi değilse ne zaman dedik' ve öyle de başladık."

"Geldiğimiz günden beri Beşiktaş'a para arıyoruz"

Kulübün daha önce finansal anlamda zor dönemlerden geçtiğini aktaran Orman, "Geldiğimiz günden beri Beşiktaş'a para arıyoruz. İki tane ikinci başkanım var ikisi de buna şahittir. Hep mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte bunu çözmeye aday, ben nasıl çözdüysem onlar da aynı gayrette olacaktır. Bu inançları olmasa aday olmazlardır. Bugüne kadar nasıl bu işi yönettiysem nasıl mücadele ettiysem onlar da aynı mücadeleyi vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fikret Orman, Beşiktaş'ın en fazla yatırım yapan yönetimi olduklarını dile getirerek, "Tarihin en büyük yatırımlarını yapan yönetim kurulu olduk. Bunu sadece stat olarak söylemiyorum. Bugün bir AVM açılışı yapacağız. Yarın da Ümraniye'deki yeni yatırımın açılışını yapacağız. Hiçbir kaynağımız yoktu ama biz bulduk ve bundan sonraki arkadaşlar da aynı gayret içinde olacaklardır. Herkese Allah kolaylık versin." şeklinde konuştu.

Yönetimde geçirdiği görev süresi boyunca hatalarının olduğunu anlatan Orman, seçim sürecinde seçim malzemesi olmamak için kimseyle görüşmediğini ifade etti.

"İnsanlar o gün Ahmet abiyle kavga ediyordu ama şu an beraber oluyorlar"

Pazar günü yapılacak seçimde yarışacak 4 başkan adayı hakkında konuşan Orman, şöyle devam etti:

"İsmail Ünal şahsi diyaloglarım olan biridir. Ben asbaşkanken İsmail abi genel sekreterimizdi. Ben gençken yönetim kurulu üyesiydi. Belediye başkanlığı sırasında uyumlu olarak çalıştık. Beşiktaş'a hep iyi gözle bakmıştır. Stadın yapılmasında, 1903 tesislerinin verilmesinde payı olmuştur. Bizim mahallenin çocuğudur. Serdal Adalı ile 2013'te rakip olduk. Karşı karşıya geldik. Hep yüz yüze bakacağız. Arkamdan iş çeviren bir tip değil. Güvenilir bir arkadaşımız. Beşiktaş'ın iyi olması için mücadele ettik. Onunla istişareler ettik. O da görmüştü arkadan bir şeyler olduğunu. Hatta süreçten sonra Beşiktaş'ta görev alırsan zedelenebilirsin dedim. Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu görüyorum dedi ve yönetime geldi. Ahmet Nur Çebi abimizle önemli işler yaptık. İlk gün beraber girdik bu işe. Hem mali konularda büyük destekleri olmuştur. İcra kurulu başkanlığı yaptı. Ben kimsenin işine karışmam. Şuraya ödeme yapın demem. Ben Beşiktaş'a para getiririm. Hiç harcama tarafında kimseye bir şey demedim. Birini işe alın, şuradan mal alın dememişimdir. Beşiktaş'ı sistem yönetmiştir. Beşiktaş 5-6 birim tarafından sürekli denetleniyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Ernst and Young ve İçişleri Bakanlığı denetliyor. Bizim de denetleme kurulumuz var. Lütfen kim gelirse gelsin baksın. Bu bizim için iyi bir şeydir. Beraber çalıştığımız dönemde uyum olmuştur. Yönetim içinde birbirlerine küskünlükler olmuştur. Bu her zaman olan şeylerdir. Başkanın görevi bunu yönetmektir. O dönem itibarıyla kırgın olduğum, yaptıklarını beğenmediğim, çalışmak istemediğim insanlar o gün Ahmet abiyle kavga ediyordu ama şu an beraber oluyorlar. Hürser (Tekinoktay) hoca yürekli bir adam. İlk gün çıktı karşımıza aday oldu. Bu seçimde de aday oldu. Hep iyi davrandım, onore ettim."

5264 kongre üyesinin aidatının ödenmesi ile ilgili itham edildiğini söyleyen Orman, "5264 kongre üyesinin aidatı geçen sene son bir haftada yatmış. Yatanlar içinde ben dahil birçok insan var. 5264 yatan oyun 527'si benim dönemimde üye olmuş. 172'si kongreye gelmiş. 1609 kişi Yıldırım Demirören döneminde kongre üyesi olmuş, 333'ü gelmiş. 1056 kişi Bilgili döneminde olmuş, 236'sı kongreye gelmiş. 1884 kişi de Seba döneminde olmuş, 468'i kongreye gelmiş. Benim dönemimde üye olup salona gelenlerin önemli bir kısmı da Hürser hocaya vermiştir." yorumunu yaptı.

"Bağırana değil suskun kalanlara daha fazla kırgınım"

"İyi ki Süleyman Seba bu dönemde başkan değildi." diyen Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süleyman abi sosyal medyadan hakaret etmenin olduğu dönemlerde iyi ki başkan değildi. İyi ki görmedi bu yapılanları. Kahrolurdu. Kendisi de bir dönem kahrolduğu şeyler yaşadı. 2012'deki devirle bugün bir değil. Maalesef her geçen gün daha da zorlaşıyor. 3 sene bu stadın yapılmasında buranın ameleliğini yaptım, burada yattım kalktım. Tatile gitti diye haberimi yaptınız. Ben buranın çalışanı değilim, maaş almıyorum. Deplasmana giderken takım uçaklarında başkanlar, yöneticiler, misafirleri ücretsizdi. Benimle gelenlerin parasını ben veriyorum. Bunun da doğru olduğuna inanarak yaptık. Sonunda gördüklerimizin hoş olmadığı da ortada. Umarım bunlar düzelir. Bu çağda bütün camialar açısından söylüyorum. Zor bir şey. Bizde çok zor olmaya başladı son zamanlarda. Beşiktaş, Başakşehir'le maç yapıyor, kaptanımız penaltı kullanıyor, yönetim istifa diye bağrılıyor. Bunların olmaması lazım. Bağırana değil suskun kalanlara daha fazla kırgınım. 100 kişi bağırdı diyorlar, 39 bin 900 kişi ne yaptı. Bundan sonraki başkanlar için buna müsaade etmememiz lazım. Burası bir tiyatro değil. İnsanlar bağıracaklar kızacaklar ama finalde bu camia için mücadele eden insanlara sahip çıkmamız lazım."

Fikret Orman, seçim süreci ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"4 adayımız var. Beşiktaş'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmence bir yarış olsun. Kişiselleşmeden, projelerin konuşulduğu bir yarış olsun. Bütün camiaya vereceğim mesaj şudur; Beşiktaş camiası büyük gözükse de dar bir çevredir, zaman geçince tekrar yüz yüze bakılacaktır ve birbirilerini kırıcı sözler söylenmemesini temenni ederim. Pazar günü yapılacak seçimde söyleyeceklerimle polemik oluşturmak ve birilerini rencide etmek istemem. Adaylar programlarını yapacaklar. O süreç içinde Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda kendilerini ifade edecekler. Ahmet Nur Çebi abim ile 6,5 sene içinde önemli işlere imza attık. Arada bazen sürtüşmeler olur. Tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmektir. Başkanlığımda her konuyu istişare etmişimdir. Yapmış olduğum istişareler içinde fikirlerini almışımdır, transferleri konuşmuşumdur. Bu çok da normal bir şeydir. İyi bir şey olduğunda herkes ben yaptım diye sahiplenir. Ters bir şey olduğunda da başkanlığa fatura edilir. Benim dönemimi de zaman içinde tarih değerlendirecektir."

Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'in bir ekip olmadığını anlatan Orman, "Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi bir ekip değildi. Benim irademle Beşiktaş'ta hocalık yaptı. Kimse kimseyi isteyip istememe durumunda değildir. Bir yönetim kurulu vardır, herkes her şeyi söyler. Son karar başkan tarafından verilir. Şenol hoca ile iki şampiyonluk yaşadık. Her kesimin frambuazlı tarafını alıp kalan tarafları başkanlara bırakması normaldir. İkimiz de Beşiktaş için mücadele ettik. Önümüzdeki süreç de onlar açısından hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

"İki maçı alınca Beşiktaş'ın yeri farklı bir noktaya gelir"

Futbol takımının durumuna da değinen Fikret Orman, "Daha ligin çok başındayız. Başarılı bir hocamız var. Çok iyi bir insan, önemli kariyeri olan bir hoca. Beşiktaş'ta hocalık yapmak zor. Önümüzdeki iki maçı alınca Beşiktaş'ın yeri farklı bir noktaya gelir. İyi de bir kadromuz var. Beşiktaş iyi bir takım. Yeter ki camia birlikteliği sağlanabilsin. Ben bunu sağlatamadım. Bundan sonraki başkana sağlaması için gerekli desteği vereceğim." dedi.

Mali durumla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Orman, şu görüşleri paylaştı:

"Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son bir haftadır bir mücadeleye girdik. Ordumuz büyük bir mücadele veriyor. Bu finanse edilmek zorunda. Sıkıntılı bir süreç. Takımın bütçesini daralttık. Oyuncu almıyorsunuz, şunu al bunu al, forvet al, bunu almazsan onu al dediler, şimdi aynı kişiler borçla alakalı konuşuyorlar. Bu durum benim oluşturduğum bir durum değil. Ben bu durumu öyle aldım ve yönettim. Bundan sonra yeni arkadaşlar yönetecekler."

"Stadı yapmaktan önemlisi yıkmaktı"

Vodafone Park'ı yıkmanın yapmaktan daha zor olduğunu aktaran Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Bir tek stat yapmadık. Beşiktaş'ta hep sosyal tesisimiz yok denirdi. Hep aynı şeyler konuşulurdu. Akatlar'da 1903 tesisine 6-7 milyon dolar masraf yaptık. Pendik tesisini güzel hale getirdik. Beşiktaşlılar için yaptık. İnsanlar gururlansın diye yaptık. Balık adamlar derneği ile beraber kürek takımına bir yer ve lokal yaptık. Gerede'de kamp tesisleri, bugün açılacak AVM'yi yaptık. Oranın otoparkı boştu, kiraya verdik diye namusumuzla oynamaya kalktılar. 25-30 bin metrekare yer boştu. Kimse tutmuyordu. Bomboş duruyordu. Bunları yaptık. Kimse onu niye yaptınız demiyor ama otoparkı niye kira verdiniz dedi. Ne yapsak negatifiniden gittiler. Sürekli bunu izah etmek zor bir şey. Zaman her şeyi ortaya getirir. Ümraniye tesislerinin ilk dakikadan itibaren inşaatında hem emeğim hem param vardır. Ümraniye'ye müthiş yatırımlar yaptık. Yarın açılışını yapacağımız futbol yönetim merkezini oluşturduk. Fulya'yı yaptık. Konteynırların içinde çocukların spor yaptığı altyapımız vardı. Oranın şu anki hali ortada. Basketbol salonu yaptık. Bu stadı yapmaktan önemlisi yıkmaktı. Bir lira para olmadan yaptık. Biz bunu yokluklarla yaptık. Umarım zaman içinde bunlar anlaşılır diye umut ediyorum."