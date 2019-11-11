Beşiktaş çıkışını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Puanını 18'e çıkararak zirveyle farkı 3'e düşüren siyah-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı.

Beşiktaş çıkışını sürdürdü
spor 0
Isparta Düğün Salonları

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İSTANBUL - Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

16. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un soldan ortasında Ruiz meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahasının birkaç metre gerisinde topla buluşan Sackey'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

25. dakikada Rebocho, sol çizgiden topu ceza sahası dışına çıkardı. Elneny'nin uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rebocho'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ljajic, ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında, altıpas önünde topla buluşan Diaby bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Stackhowiak, tek hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

35. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Karius, güzel bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelledi.

44. dakikada Hutchinson'dan seken topu kontrol ederek ceza alanına soldan giren Burak Yılmaz'ın yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Barrow'un şutunda, Gökhan Gönül'den seken meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

58. dakikada orta sahanın sağından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ljajic'in çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ taraftan Elneny'nin ortasında arka direkte Burak Yılmaz topu kontrol eder etmez şutunu çekti ancak kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, rakibini çalımladıktan sonra düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

83. dakikada Yukatel Denizlispor tehlikeli geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında yapılan orta Mustafa Yumlu'dan sekerek arka direğe açıldı. Gökhan Gönül araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

87. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak topu son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ortasına Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Mücadele siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Son 5 maçta 13 puan

Beşiktaş, son 5 maçtaki performansıyla üst sıralara tırmanmayı bildi.

Ligin ilk 6 haftasında sadece 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdırdı.

Ligdeki 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 18'e çıkararak zirveyle farkı 3'e düşürdü.

İç sahada yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Beşiktaş'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

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