Beşiktaş başkan adayları Adalı ve Çebi yönetim kurulu listesini tanıttı

Beşiktaş'ta yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Adalı ve Çebi düzenlenen etkinliklerde kongre üyeleriyle bir araya gelerek yönetim kurulu listesini tanıttı.

Beşiktaş başkan adayları Adalı ve Çebi yönetim kurulu listesini tanıttı
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünün yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Conrad Otel'de düzenlenen etkinlikte Adalı, projeleri hakkında bilgi verdi. Serdal Adalı daha sonra listesinde bulunan isimleri tanıttı.

Etkinlikte konuşma yapan Adalı, sözlerine kendisini yalnız bırakmayan üyelere teşekkür ederek başladı.

Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiayı birleştirmek ve yarışılan her kulvarda zirveyi elde etmek istediklerinin altını çizerek, "Biz Beşiktaş'ımızda yeni bir yükseliş dönemini başlatmaya hazırlanan Beşiktaş ile yatıp, Beşiktaş ile kalkan, inançlı, azimli, iyi hazırlanmış, ekip ruhu taşıyan, vizyonu olan bir yönetim kuruluyuz. Beşiktaş ne kadar büyük zorluklar içinde olursa olsun, hepsini aşacak büyüklüğe ve kitleye sahiptir. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Beşiktaş'a mevcut sorunları mazeret göstererek zaman kazanmak için gelmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil, kupalara, şampiyonluklara layıktır. İş dünyasının çeşitli kollarında başarılarını ispatlamış, temsilcisi oldukları markaları ve oluşumları, sürekli olarak ileriye taşımış yeni arkadaşlarımız ile daha önce Beşiktaş'a yaptıkları hizmetler bütün camia tarafından takdir edilen, yöneticilik yapmış arkadaşları bir araya getirerek, Beşiktaş için çok başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyoruz."

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu asıl üye listesinde Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu; yedek üye listesinde ise Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora bulunuyor.

Adalı ve kongre üyeleri daha sonra Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan siyah-beyazlı takımın maçını izledi.

Altyapı için adımlar atılacak

Etkinliğe İngiliz takımlarından Manchester United'ın eski genel müdürü Michael John Eireannach, Bahçeşehir Üniversitesinin davetlisi olarak katıldı.

FIFA'nın desteği ile İngiltere'de futbol akademisi kuran ve oyuncular yetiştiren Eireannach, siyah-beyazlı kulübün başkan adayı Serdal Adalı'nın listesinde bulunan Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e, İngiltere'deki futbol okulları ile ilgili bilgi verdi.

Yücel, Michael John Eireannach ile Beşiktaş'ın altyapısı için iş birliği gerçekleştireceklerini söyledi.

Hüseyin Yücel, planladıkları altyapı projelerini aday olduğu yönetim kurulu seçilse de seçilmese de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

"Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum"

Beşiktaş Kulübünün bir diğer başkan adayı Ahmet Nur Çebi, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Çebi, genel kurul üyeleriyle yemekte buluştu.

Etkinliğin yapıldığı salona eşiyle gelen Ahmet Nur Çebi, tek tek kongre üyelerinin bulunduğu masaları gezdi. Bu esnada Çebi'nin lehine "Oley oley Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi" tezahüratı yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, seçilmeleri halinde yönetim kurulunun ve Beşiktaş taraftarının desteğiyle her türlü zorluğun altından kalkacaklarını belirterek, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım." ifadelerini kullandı.

Diğer başkan adayları Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'a başarılar dileyen Çebi, "Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Onlar adına da sizlerden özür diliyorum." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri sahneye davet ederek tanıttı.

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