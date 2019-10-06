



İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde büyük değişime gitti.

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11'de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.





- N'koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'de





Siyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.





- Oğuzhan Özyakup da sahada





Beşiktaş'ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11'de görev aldı.





- Ruiz 3 maç sonra





Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11'de oynadı.





- Diaby yedek





Wolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.





- Gökhan Gönül yok





Bu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar'ı ise kadroya dahil etmedi.





- Maçta özel misafirler





Karşılaşmayı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da izledi.

Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, 26 Eylül'deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik'in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.

Minik öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.





- Stat dolmadı





Siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon kötü sonuçlar alan takımlarının Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar olduğu görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.





- Galatasaray maçı öncesi küfür uyarısı





Maç öncesi taraftarların küfür etmemesi yönünde uyarılardı bulunuldu.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile evinde yapacağı karşılaşma öncesinde ceza almaması yönünde anons yapıldı.

Beşiktaşlı oyuncular sahaya "Harekete, Çocuklukta başla sağlıklı yaşa" yazılı pankartla çıktı.







