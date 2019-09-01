İSTANBUL - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.42.519'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.43.267 ile ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.43.282 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.