İSTANBUL - ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası 2 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftasına 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftasına ise 3 karşılaşmayla devam edildi.
Basketbolda 4 ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 85-66
TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93
OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol: 59-83
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 65-80
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 80-96
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediyespor-Final Gençlik: 84-91
Mamak Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 97-78
Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 59-79
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-94
Yalovaspor-Petkimspor: 72-73
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim: 70-57
Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak: 57-72
Emlak Konut-Sakarya Yükseliş: 66-55