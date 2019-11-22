



İSTANBUL - ING Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:





- ING Basketbol Süper Ligi





Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)

24 Kasım Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)





- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi





Yarın:

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

24 Kasım Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)





- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Gemlik Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Petkimspor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Kurtdereli)

16.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim (Yeni Artuklu)

14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP (12 Eylül)

16.00 Sakarya Yükseliş-Edremit Belediyesi Gürespor (Sakarya)

24 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut (Metro Enerji)

14.00 Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

25 Kasım Pazartesi:

17.00 İstanbul Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Ahmet Cömert)



