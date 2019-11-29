Salon: Antakya
Hakemler: Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Javier Torres Sanchez (İspanya), Ori Shalhavi (İsrail)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkader 30, Tuğba Oral
MBK Ruzomberok: Williams, Turudic 13, Havranova, Mistinova 13, Fekete 27, Moravcikova 2, Kelcikova 2, Yatskovets 20, Dudasova 2
1. Periyot: 24-14
Devre: 42-32
3. Periyot: 60-49
HATAY - Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını sahasında 80-79 yendi. Grupta son maçlar öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor, aldığı bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantiledi.