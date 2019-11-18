Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 74 - Litvanya: 51 - Milliler, E Grubu'ndaki ilk galibiyeti aldı

Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
spor 0
Isparta Düğün Salonları

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Janusz Calik (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Türkiye: Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 11, Hollingsworth 14, Gizem Yavuz 7, Merve Aydın 1, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Köksal 5, Meltem Avcı, Kübra Erat 3, Pelin Bilgiç 8, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 8

Litvanya: Nacickaite, Baltkojiene 3, Miskiniene 6, Petronyte 10, Meskonyte 6, Sulske 9, Grigalauskyte, Juskaite 13, Siksniute 2, Kvederaviciute 2, Labuckiene

1. Periyot: 21-17

Devre: 38-31

3. Periyot: 60-44


MERSİN - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı 74-51 yendi.

Karşılaşmaya, salonun tamamına yakınını dolduran taraftarının desteğiyle başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 13-9 önde geçti. Litvanya, Juskaite ve Meskonyte ikilisinin pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Gizem Yavuz'un basketleriyle toparlanan milliler, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta, Esra Ural Topuz'un etkili savunmasıyla Litvanyalı sporcu Petronyte'nin pota altında etkili olmasına izin vermeyen Türkiye, Ayşegül Günay Aladağ'ın skora yaptığı katkıyla 10 sayılık fark (34-24) yakaladı. Bu dakikadan sonra Juskaite ile farkı azaltmaya çalışan konuk ekip, hücum hattında üst üste hatalar yapınca Türkiye soyunma odasına 38-31 önde gitti.

Soyunma odası dönüşünde Esra'nın savunmadaki başarısını rakip pota altında da göstermesiyle oyundaki üstünlüğünü arttıran Türkiye, Cansu Köksal ile çizgi dışından basketler buldu. 18 sayılık fark (60-42) yakalayan milliler, son periyoda da 60-44 üstün girdi.

Oyundan kopan rakibi karşısında iyi oyununu sürdüren Türkiye, karşılaşmadan 74-51 galip ayrıldı.

Milliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyeti elde etti.


- Birsel Vardarlı Demirmen için tören


Maç öncesinde, sporculuk kariyerini noktalayan Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen için tören düzenlendi.

Törende seyircileri selamlayan Birsel'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından, çerçevelenen 7 numaralı milli takım forması ve teşekkür plaketi verildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarıRTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı11 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019