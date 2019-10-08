Başaracağına inandı dünya şampiyonu oldu

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 65 ülkeden 850 sporcunun yarıştığı Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda birinci olan 17 yaşındaki Ceren Aras, yeni başarılara ulaşmak istiyor.

Başaracağına inandı dünya şampiyonu oldu
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Isparta Düğün Salonları

ADIYAMAN - Antalya'da düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda birincilik elde eden 17 yaşındaki Ceren Aras, çalışmalarını sürdürerek yeni başarılar hedefliyor.

Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 65 ülkeden 850 sporcunun yarıştığı Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Ceren Aras, haklı bir gurur yaşıyor.

Spor hayatında yeni başarılar elde edebilmek için ara vermeden çalışmalarına devam eden genç sporcu, antrenörü nezaretinde günde beş saat antrenman yapıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Ceren Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı bu sporda büyük başarılara ulaşmak istediğini söyledi.

Kendine güvenenleri mahçup etmemeye çalıştığını belirten Ceren Aras, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür bu yıl Antalya'da düzenlenen şampiyonada birinci oldum. Çevremdeki insanlar ve özellikle antrenörüm bana çok inandı. Ben de kendime inandım ve başarımdaki en önemli etken inanmaktı. Ayrıca çok çalıştım. Günde yaklaşık 5 saat antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Yine bu yıl şubat ayında Antalya'da düzenlenen müsabakada Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl 19 Nisan'da Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Muay Thai seçmelerinde milli takıma seçildim. Bölgesel ve iller arasında de derecelerim var. "

"Azmi karşısında engel olmaktan vazgeçtim"

Ceren Aras'ın babası Baba Cumali Aras da kızıyla gurur duyduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın ilk başta spor yapmasına karşıydım fakat daha sonra azmi karşısında engel olmaktan vazgeçtim. Muay Thai sporuna üç yıldır devam ediyordu. Kendisine maddi ve manevi desteğimi esirgemedim. Sonuç itibarıyla dünya şampiyonu oldu. İnşallah tüm hedeflerine sırayla kavuşacak."

Ceren Aras'ın antrenörü Murat Kaya ise Ceren ile çok düzenli bir idman programı yaptıklarını ve başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Ceren'in başarısı ve azmiyle her zaman örnek bir sporcu olduğuna değinen Kaya, şöyle konuştu:

"Sporcum kendine güvenip başaracağına inanıyordu. Ben de başaracağına inanıyordum. Başarının sırrı çalışmaktan geçiyor. Antalya'da düzenlenen müsabakada İstiklal Marşı'nı okuttuk ve bu da gurur vericiydi. Sporcum Ceren Aras, Adıyaman'da bu alanda dünya şampiyonu olan tek kız sporcumuz. Bu durum ayrı bir gurur kaynağı. Ceren aslında bu sporun kızlar tarafından da başarıyla yapılabileceğini göstermiş oldu."

Sporcusunu günde yaklaşık 5 saat antrenmanla müsabakalara hazırladığını anlatan Kaya, yeni müsabakalarda da başarı ipini göğüsleyeceklerine yürekten inandığını vurguladı.

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