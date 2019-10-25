Balkan şampiyonu milli güreşçi hedef büyüttü

İlk kez giydiği milli formayla Balkan şampiyonu olan güreşçi Ekrem Aslan, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarında da kürsüye çıkmayı hedefliyor - Milli güreşçi Ekrem Aslan: "Milli formayla ilk yurt dışı şampiyonasında birinci oldum. İstikl

Balkan şampiyonu milli güreşçi hedef büyüttü
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Isparta Düğün Salonları


ADANA - ÖMER FANSA - 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Ekrem Aslan, büyük başarıları hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nin yatılı sporcularından 15 yaşındaki Ekrem Aslan, karakucak güreşçisi babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında güreşe başladı.

Kısa sürede başarı elde eden Ekrem, 2015'te küçükler Türkiye üçüncülüğüne, 2017'de Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası ikinciliğine ulaştı.

Bu sene de Ankara'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Minik Yıldız Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası'nda 38 kiloda üçüncü olan Ekrem, bu başarısıyla milli takım kampına çağrıldı.

Ekrem, milli takım kampının ardından Bulgaristan'da katıldığı 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda, 41 kiloda finalde Rumen rakibini 10-0 yenerek ilk kez giydiği milli formayla şampiyonluğa uzandı.

Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılabilmek için Türkiye seçmelerine hazırlanan Ekrem, hayalindeki olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için de antrenör Bayram Demirel ile haftanın 6 günü idmanlarını sürdürüyor.


- Hedefini büyüttü


Ekrem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe babasının teşvikiyle başladığını söyledi.

Güreşte, Türkiye dereceleri aldıktan sonra milli takıma seçildiğini anlatan Ekrem, milli formayla 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk rakibim Bulgar bir çocuktu. İlk turda biraz heyecanlandım, 5-0 bitti. İkinci turda yine Bulgar bir sporcuyla eşleştim, o da 12-4 bitti. Finalde da Rumen ile yaptığımız maç 10-0 bitti. Bulgaristan'daki şampiyonayla ilk defa yurt dışına çıktım. Milli formayla ilk yurt dışı şampiyonasında birinci oldum. İstiklal Marşı okundu. Çok güzel bir duyguydu, çok heyecanlandım. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalya kazanmak. İnşallah arkadaşlarım da bu dereceleri alır. Hepsine iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum."

Ekrem, güreşte Süleyman Atlı, Taha Akgül ve Ersin Çetin'i örnek aldığını da kaydetti.


- Yıldızlar kategorisine yükseldi


Antrenör Bayram Demirel de idmanlardaki gayretinin Ekrem Aslan'a başarıyı getirdiğini, sporcusunun kilosu az olmasına rağmen ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonada güçlü rakiplerini yenerek Balkan şampiyonluğuna ulaştığını dile getirdi.

Ekrem'in gelecek sene Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılması için Türkiye şampiyonalarında derece alması gerektiğini anlatan Bayram Demirel, 15 yaş altından yıldızlar kategorisine geçen sporcusu için yoğun bir programla çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Antrenör Demirel, milli güreşçinin başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Ekrem 45 kiloyu tamamlayıp yıldızlar kategorisinde katılacağı 2020 Türkiye Şampiyonası'nda madalya beklediğimiz sporculardan birisi. İnşallah yıldızlarda Türkiye'de madalya alıp Avrupa ve dünya şampiyonalarına gideceğinden çok umutluyum. Önümüzdeki dönemde çok başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Yaylada çalıştı


Bayram Demirel, merkezde yatılı eğitim alan çocukları, yaz tatillerinde de Kızıldağ Yaylası'na kampa götürdüklerini bildirdi.

Yaylada çalışmanın güreşçiler için faydalarını anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Adana'nın sıcak olması bizim için dezavantaj. Bunun için yaz tatilinde 3 ay boyunca çocuklarımızı eve göndermek yerine yirmişer gün Kızıldağ Yaylası'na götürüyoruz. Bu kampların Ekrem'in başarısında etkisi büyük oldu. Bulgaristan'a gitmeden önce yüksek rakımda yaylada çalışmaları, performansını iyi yönde etkiledi."

Baba Ali Aslan da geçmişte karakucak güreşi yaptığını aktararak, "Oğlumun bu seviye gelmesi, uluslararası madalya alıp İstiklal Marşı'mızı okutması benim için ayrı bir duygu. Umarım Allah'ım her babaya böyle bir duygu yaşatır." ifadelerini kullandı.

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