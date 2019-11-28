



ANTALYA - SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üç yıl önce başladığı güreşte Balkan şampiyonluğuna ulaşan Sezgin Koşar, gözünü olimpiyat ve dünya şampiyonluğuna dikti.

Milli sporcu Sezgin Koşar, 11 yaşında ağabeyinin yönlendirmesiyle üç yıl önce Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezinde güreşe başladı.

Kısa sürede başarı elde eden 14 yaşındaki sporcu, 2014'de İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Şampiyonada birinci, 2015'de Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu. Sezgin Koşar, 2017'de Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında da tüm rakiplerini yenerek altın madalya aldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonasında yine birinci olan Sezgin Koşar, bu başarısıyla milli takıma seçildi. Milli sporcu, Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda, 44 kiloda finalde Rumen rakibini 5-1 yenerek ilk kez giydiği milli formayla şampiyonluğa uzandı.



2020 yılında düzenlenecek Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına katılabilmek için seçmelere hazırlanan Sezgin Koşar, hayalindeki olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için antrenörleri Ali Topal ve Ramazan Böcü ile haftanın altı günü aralıksız idmanlarını sürdürüyor.





- "Hedef, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları"





Aldığı Türkiye derecelerinden sonra milli takım kampına seçilmesinin kendisini gururlandırdığını ifade eden Sezgin Koşar, "Türkiye'yi ve Antalya'yı temsil ettiğim için çok mutluyum. Güreşte, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü örnek alıyorum. Bundan sonra olimpiyat ve dünya şampiyonlukları için çalışacağım." dedi.

Antrenör Ali Topal ise sporcusunun çok çevik ve hızlı bir güreşçi olduğunu dile getirdi.

Sporcularının kazandığı Balkan şampiyonluğuyla herkesi gururlandırdığını vurgulayan Topal, "Koşar'ın çok iyi bir güreş zekası var. 2020'de düzenlenecek Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Buralarda da kendisinden madalya bekliyoruz." diye konuştu.