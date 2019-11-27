Raffles Otel Zorlu Center'da gerçekleştirilen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni nesil girişimciliğin gelecek hedefleri ve iş fikirleri açısından önemine değindi.

Bu konunun tartışılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Anlamlı organizasyonda katılımıyla, fikirleriyle, önerileri ve eleştirileriyle zirveye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür zirveler ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir adımı ifade ediyor. Biz de bakanlık olarak gençlerimiz ve potansiyelimiz açısından hem önemine inandığımız hem de stratejik olarak anlamlı bulduğumuz bu programları desteklemeyi görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve inovasyona bağımlı olarak şekillenen ekonomilerin ülkeler arası ticarete etki ettiğini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Küreselleşme mekandan ve coğrafyadan bağımsız bir şekilde hepimizi etkiliyor. Bu şekilde yeni iş birliklerinin oluşmasında önemli etkiye sahip. Zamanın ruhu böyle şekilleniyor. Zincirin halkaları gibi birbirimize eklemlenmiş durumdayız. Bütün olarak bu zinciri sağlamak durumundayız. Bunu sağlarsak başarıyı yakalayabiliriz. Sürdürülebilirlik, günümüzün en kritik kavramlarından biri."

Projeler ve projelere olan desteklerin önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Girişimcilik ruhu ve çalışmalar konusunda hassasiyete sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz. Gençlerimizin bu ruha sahip olduğunu da görüyoruz. Girişim ruhunun gençlerin omuzunda yükseleceğini ifade etmek istiyorum. Gençliğimizi ilgilendiren her konuda bakanlık olarak çalışmalara sahibiz. Bunların başında da proje desteğimiz var. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için fırsat arayan gençlerimize destek veriyoruz. Gençlerimiz ürettikçe biz onların vizyonunu desteklemeye devam edeceğiz."

"Kampüslerimizde gençlik merkezleri açacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite kampüslerinde gençlik merkezlerinin açılacağını ifade etti.

Burada bilgisayar kodlama ve yazılım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Girişimcilik temalı kamplarımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizi daha nitelikli hazırlama noktasında ne gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu sayesinde her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin inovasyon ve girişimcilikle ilgili etkinliklere katılımı bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2018 yılı itibarıyla yeni yönetim sistemine geçtiğini hatırlatan Kasapoğlu, bu durumun kamu ve özel sektörde iş birliği açısından önemli imkanlar sunduğunu da vurguladı.