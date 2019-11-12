Bakan Kasapoğlu: 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek." dedi.

Bakan Kasapoğlu: 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bu tür görüşleri ve istişareleri sadece bütçe toplantısına mahsus kılmamayı tavsiye eden Kasapoğlu, "Bizim kapımız her zaman sizlerin görüşlerine, düşüncelerine, eleştirilerine açık. Bu manada ilk fırsatta gençlik merkezleri, gençlik kampları ve yurtlarımızla ilgili sizleri daha detaylı şekilde aydınlatmak isterim. Projelerimizde şeffaflığı, katılımcılığı ilke olarak benimsemiş bir anlayışı temsil ediyoruz. Tüm bakış açılarına saygımız var ama gerçekleştirdiklerimizi daha detaylı bilmeniz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, yeni hükümet sistemiyle Türkiye'nin yeni bir atılımı gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Diğer bakanlıklarımızla olan iş birliğinde ve bu iş birliğinin çok pratik şekilde gelişmesinde biz bunu her gün yaşıyoruz. Bizim konularımız, hayatın her alanına giren konular. Bu kapsamda bakanlıklarımızla çok anlamlı, faydalı iş birliğimiz var." diye konuştu.

Gençlerin mutsuz olmasına tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Öncelikle gençlik hepimizin gençliği. Hiçbir gencimizi bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Kimsenin de ayırt etmesine razı olmayız. Bu çerçevede gerek faaliyetlerimiz gerek yatırımlarımız noktasında herkesin fırsat eşitliği ilkesiyle tüm imkanlardan faydalanmasına gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradaki yaklaşımı samimiyetle bağdaştıramıyorum"

Kasapoğlu, komisyonda yurtların yetersiz olduğuna yönelik eleştirilerin yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yurtların yetersiz olduğunu ifade ediyorsunuz, biz de 2012-2019 sürecinde ne kadar yurt yaptığımızı, yatak sayısı eklediğimizi anlatıyoruz. Bundan kimsenin alınmasına, gücenmesine gerek yok. ODTÜ için yurt planımız vardı, her şeyiyle ihalesini yaptık. Ama burada yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu iddia eden milletvekillerimiz bile bu yurda karşı çıktılar. Bunu açıkçası üzücü buluyorum.

Buradaki yaklaşımı samimiyetle bağdaştıramadığımı ifade ediyorum. Üniversiteyle, rektörlükle görüştük. Kafaya göre biz oraya gecekondu yapmıyoruz. ODTÜ'deki öğrencilerimizin kaldığı yurtları da biliyorum. O yurtların ne şartlarda olduğunu da biliyorum. Bizim yurtlarımızı da görüyorsunuz; dört dörtlük, modern, tertemiz yurtlar. Bu mantığın sebebini anlamakta zorlanıyorum. Öğrenciler istiyor, yapalım anket. Öğrenciler yurda karşı çıkılmasıyla ilgili ne mesajlar gönderiyorlar. Gelen mesajları göndereyim size."

Bu yıl 450 bine yakın öğrencinin yurt başvurusunda bulunduğu bilgisini veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun 300 binden fazlası yurtlara yerleşti. Yedek öğrenciler de her geçen gün yurtlara yerleşmeye devam ediyorlar. İki yıl içerisinde yurt talebi ile yerleşme oranlarını başa baş noktaya getireceğiz. Doğusu, batısı ile her yere hizmet götürmek gayreti içindeyiz. Kimse bizim evlatlarımıza hizmet götürmemize mani olamayacak. Bizim amacımız, fırsat eşitliği çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hizmetlerimizi gençlerimizin ayağına götürmek. Bizim felsefemiz bu. Sloganımız gençlerin ayağına gitmek."

Kampüsleri, liseleri, ortaokul ve ilkokulları ziyaret ettiğini anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizin arasında sorun yok. Ufak tefek şeyleri büyütmeyelim. Gençlerimizin kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine hiçbir güç mani olamaz. Bunun pekişmesi için el birliğiyle gayret edelim. Özellikle bugün yapıcı bir takım eleştirilerden mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Başarılı sporculara burs

Sporun tabana yayılması noktasındaki çalışmaları çok önemsediğinin altını çizen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bin 300 spor salonunu 6 aydan beri Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğiyle aktif kullanıma açtık. Gündüzleri öğrencilerimiz, akşam halkımız kullanıyor. Bu salonları artıracağız. İnsanlarımızın evinden yürüyerek gidebileceği, büyük tesisler yerine ihtiyaç olan yerlere ufak tesisler yapacağız. Yüzmeyi yaygınlaştıracağız. İsteyen her insanımıza yüzme öğretmeyi taahhüt ediyoruz."

Kasapoğlu, "Spor ile eğitimin birbirine mani olması... O sorunu çözme aşamasındayız. İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. Devlet üniversiteleri, özel liselerle ilgili çalışmalar var. Bu konularda da aşama kaydediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Başarılar tesadüfi değil"

Bağımlılıklarla mücadele konusunda sporun önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Kasapoğlu, "Sporu tabana yaydığımız, sporla ilgili bilinci artırdığımız müddetçe bu illeti de inanıyorum ki hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Kasapoğlu, son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, "Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız. Buna inanın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi komisyonda kabul edildi.

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