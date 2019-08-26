İSTANBUL - Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri kabul edilen İtalya'da (Serie A) ilk, İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) ikinci, İngiltere (Premier Lig) ile Fransa'da (Ligue 1) ise üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Sevilla, Almanya'da Borussia Dortmund, maç fazlasıyla Fransa'da Rennes İtalya'da ise Lazio haftayı lider kapadı.

Premier Lig

Sezona iyi başlayan Liverpool, haftanın merakla beklenen maçında evinde ağırladığı Arsenal'i 3-1 yenerek üçte üç yaptı.

Son şampiyon Manchester City ise, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City, konuk olduğu Sheffield United'ı 2-1 yendi.

Deplasmanda Norwich City'yi 3-2 mağlup eden Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini almış oldu.

Manchester United evinde ağırladığı Crystal Palace'a 2-1 yenildi.

Yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 7 puanlı Manchester City'nin önünde 9 puanla liderliğini sürdürürken, Arsenal 6 puanla haftayı üçüncü tamamladı.

La Liga

Sezonun ilk haftasını lider kapatan Real Madrid, evinde Real Valladolid ile 1-1 berabere kalarak 3. sıraya düştü.

Granada'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Sevilla haftayı lider, Leganes'i 1-0'la geçen Atletico Madrid ise 2. tamamladı.

Sezona mağlubiyetle başlayan Barcelona, Real Betis'i 5-2 yenerek 9. sıraya yükseldi.

Bundesliga

Augsburg'u 5-1 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, ikinci hafta maçında Köln'ü 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İlk maçta Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalan son şampiyon Bayern Münih ise Schalke 04'ü 3-0'la geçerek ilk galibiyetini aldı.

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, evinde ağırladığı Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi.

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in top koşturduğu Werder Bremen ise deplasmanda Hoffenheim'a 3-2 mağlup oldu.

2 haftada 8 gol atan Borussia Dortmund, attığı gol fazlasıyla Freiburg önünde zirvenin sahibi oldu. İki takımın ardından altışar puanlı diğer ekipler Leipzig , Wolfsburg, Bayer Leverkusen sıralandı.

Ligue 1

Geçen hafta Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup eden Rennes, Strasbourg'u da 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

PSG ise Edinson Cavani ve Kylian Mbappe'nin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı maçta Toulouse'u 4-0 mağlup etti.

Maç eksiği olmasına rağmen 2. sırada bulunan Olympique Lyon, yarın TSİ 20.00'da Montpellier ile karşılaşacak.

Ligue 1'in 3. haftası, Çarşamba günü TSİ 20.00'de milli oyuncular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille ile Saint-Etienne, 22.00'da ise Nice ve Olympique Marsilya karşılaşmalarıyla son bulacak.

Serie A

Son 8 senenin şampiyonu Juventus, milli oyuncu Merih Demiral'ın yedek beklediği maçta, Parma'yı deplasmanda 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Roma ise Cengiz Ünder'in ilk golü attığı maçta, evinde ağırladığı Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Milan, deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadalede Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Milli oyuncu Mert Müldür'ün sonradan dahil olduğu maçta ise Sassuolo, Torinoya 2-1 yenildi.

Sampdoria'yı 3-0'la geçen Lazio, maç ve attığı gol fazlasıyla lider olurken, Napoli, Atalanta, Torino, Brescia, Juventus ve Udinese diğer 3 puanlı takımlar oldu.

Serie A'da ilk hafta, bugün TSİ 21.45'te oynanacak Inter-Lecce karşılaşmasıyla kapanacak.

Muhabir: Berad Büyük



