MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, ikinci günde devam etti.

Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupa, 11 ülkeden 48 sporcunun katılımıyla sürdü.

Kupanın ikinci gününde, 7 milli sporcu adını finale yazdırdı.

Erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu ve Mustafa Arca atlama masasında, Ferhat Arıcan paralel aletinde, Ahmet Önder paralel aleti ve barfikste, Ümit Şamiloğlu barfikste finale yükseldi. Kadınlarda ise Tutya Yılmaz denge ve yer aletinde, Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde finale yükseldi.

Etkinliğin ikinci gününde yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Erkekler atlama masası:

1. Murat Agharzayev (Azerbaycan)

2. David Huddleston (Bulgaristan)

3. Neofytos Kyriakou (Güney Kıbrıs)

Erkekler paralel aleti:

1. Ferhat Arıcan (Türkiye)

2. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

3. Ahmet Önder (Türkiye)





Erkekler barfiks:

1. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

2. Ümit Şamiloğlu (Türkiye)

3. Ahmet Önder (Türkiye)





Erkekler yer aleti:

1. Aurel Benovic (Hırvatistan)

2. Rok Klavora (Slovenya)

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)





Kadınlar denge aleti:

1. Audrey Rousseau (Kanada)

2. Tutya Yılmaz (Türkiye)

3. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)





Kadınlar yer aleti:

1. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye)

2. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)

3. Tutya Yılmaz (Türkiye)





Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarla sona erecek.









