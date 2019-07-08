



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un 53. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen organizasyonla kutlandı.



Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, taraftar dernekleri 07 Gençlik ve Grup 1966 ile iş adamı Tolga Cömertoğlu tarafından, kulübün 53. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

"Antalyaspor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, rap şarkıcıları Canbay ve Wolker, Yener Çevik, Sagopa Kajmer sahne aldı.

Burada bir konuşma yapan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, organizasyonu gerçekleştiren taraftar derneklerinin başkanlarına ve iş adamı Tolga Cömertoğlu'na teşekkür ederek, "Arkadaşlar, işte gerçek olan bu. Siz şehrin takımını destekleyen yürekli gençlersiniz. Olması gereken de bu. Bu yıl kuruluşumuzun 53. yılı. İnşallah bu yıl Avrupa'ya gideriz. Antalya'yı biraz Avrupa'ya duyururuz. Yapacaksak hep beraber yapacağız. Hepimizin Antalyasporlular günü kutlu olsun. Biz kimiz? Antalyaspor'uz." diye konuştu.

Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarının kuruluş yıl dönümünü kutladı.





