Antalyaspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten 22 yaşındaki Ufuk Akyol ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan 21 yaşındaki Harun Kavaklıdere ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor'da transfer
spor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni transferleri Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere için imza töreni düzenledi.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Fatih Karagümrük'ten 22 yaşındaki önlibero Ufuk Akyol ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile beşer yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki genç futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk futbolunun son zamanlarda geleceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Öztürk, "Gençlere yatırım yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Bu hamle bizim için bir göstergedir. Bundan sonraki planlarımızın güzel bir başlangıcıdır. Antalyaspor'a iki futbolcumuzun da uzun dönem katkı vereceğini düşünüyorum. İki futbolcuyu daha transfer etmeyi düşünüyoruz. Federasyon ile mali yapılanma üzerine konuşmalar geçiyor. Kadromuzdan memnunuz ve doğru yapılanma ile biraz daha geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdan gönderileceklerin de olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Zeki Yıldırım bizim de çok sevdiğimiz bir futbolcu. Takıma büyük katkısı oldu. Zeki için bize gelen bir rapor var. Yönetim olarak onayladığımız bir rapor. Antrenmana çıkmasına izin yok gibi bir durum yok. Kampta olmamasını düşündüğümüz belirtildi. Bundan dolayı kampa çağrılmama durumu var. Burada tesislere alınmama gibi bir durum yok. Karar alınıyorsa bunun nedenleri de vardır. Nedenleri tartışmak Zeki'ye ve Antalyaspor'a zarar verir. Kendisi benim kişisel sevdiğim bir oyuncu. Belirli kararlar alınıyorsa nedenleri de vardır, bunları çok fazla deşmemek de lazım."


- "Üçüncü sezonumda inşallah Avrupa gelir"


Her yıl bir üst sıraya çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürk, geçen yıl "kesin düştü" gözüyle bakılan takımı 7'nci yaptıklarını ve Avrupa'yı kıl payı kaçırdıklarını belirtti.

Öztürk, "İlk başkanlık yılımda ligi 5'inci bitirmiştik. Bu sefer üçüncü sezonumda inşallah Avrupa gelir. Beklentileri de gereksiz yükseltmemek gerekiyor. Temkinli ve mantıklı olmak gerekiyor. En iyisini doğru şartlarda yapmak istiyoruz. Hem sabırlı olmak hem de mantıklı bir şekilde geleceğe bakabilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu Harun Kavaklıdere ise Antalyaspor gibi büyük bir camia ile anlaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Süper Lig kariyerine başlayacağı için heyecanlı olduğunu belirten Harun, her şeyin kendisi ve kulübü için iyi olacağına inandığını kaydetti.

Ufuk Akyol ise transferde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ufuk, Antalyaspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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