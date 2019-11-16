ANTALYA - Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de katılımıyla düzenlenen törende Stjepan Tomas, kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.

Başkan Ali Şafak Öztürk yaptığı konuşmada, ilk olarak teknik direktör Bülent Korkmaz ile uzun ve güzel bir beraberlikten sonra yolları ayırma kararı aldıklarını hatırlatıp, Antalyaspor'a hizmetleri nedeniyle kendisine teşekkür etti.

Takımın başına getirecekleri yeni ismi belirlerken, geleceğe yatırım yapılabilecek, kulübün yol haritasını takip edecek, liderlik özelliğine sahip ve iletişimi yüksek adayları araştırdıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Stjepan Tomas'ta karar verdik. Onu Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığı için yakından tanırsınız. Yaklaşık 18 senedir Türkiye'de ve Türkiye'nin çeşitli illerindeki kulüplerde görevler aldı. Kendisini pozitif enerjili, liderlik özelliği olan ve aynı zamanda iletişimi güçlü bir kişilik olarak algıladık. Antalyaspor'un geleceği için en doğru hamle olarak hocamızla yola çıkmayı doğru gördük. 2,5 senelik kontrat imzalamayı doğru bulduk. Yeni hocamızın Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını dilerim."





- "Çok takım değiştiren hocalarla çalışmak istemedik"





Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Öztürk, teknik direktör arayışları sırasında diğer alternatiflerde daha fazla risk olabileceği düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Türkiye'yi ve Süper Lig'i bilen bir teknik adam istediklerinin altını çizen Öztürk, "Çok takım değiştiren, Türkiye'de de uzun süre görev yapan hocalarla çalışmak istemedik. Takıma yeni kan olacak, vizyonumuza uyabilecek, uzun süre planlama yapma felsefesinde bir hoca düşünüyorduk. Hocamızda bu potansiyeli gördük ve ona yatırım yapmak istiyoruz. Dünyanın en iyi hocalarından Jose Mourinho'yu bile getirseniz, hocamızdan daha fazla risk görürüm. Burada hocanın kariyeri değil, bize ne vereceği önemli." diye konuştu.

Başkan Öztürk, camia olarak kenetlenmelerinin önemine dikkati çekerek, "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Biz hocamıza inanıyoruz. Taraftarlarımız en zor günlerde takımın yanında oldu ve bunun devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- Tomas: "Antalyaspor çok daha güzel şeyler hak ediyor"





Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Stjepan Tomas, kendisine güvenen ve bu şansı tanıyan yönetime teşekkür etti.

Antalyaspor gibi bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Tomas, "Bu kulüpte yer aldığım için çok duyguluyum. Antalyaspor çok daha güzel şeyler hak ediyor. Bunu başarmak için hep beraber çalışacağız. Yapılan 2,5 senelik anlaşma, bana ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Bu kulüp için ne gerekiyorsa yapacağım. İlk hedefimiz, Gazişehir Gaziantep maçında 3 puan almak." şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un birçok maçını izlediğini ve futbolcuların çok profesyonel olduğunu vurgulayan Tomas, takıma ofansif bir oyun oynatmak istediğini sözlerine ekledi.



