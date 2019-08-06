Antalyaspor triatlon takımından 3 madalya Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda iki gümüş bir bronz madalya kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Federasyonunca Kartal Dragos sahilinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'na katılan milli takımda Ant