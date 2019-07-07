Antalyaspor tempo artırdı

Antalyaspor tempo artırdı
spor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu oyuncular, günün ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

Günün ikinci idmanı, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Akdeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi birinci etap kampı için yarın Erzurum'a gidecek.


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